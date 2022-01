Quatre ans de prison pour le père de la fillette de Granby

Le père de la fillette de Granby a écopé d'une peine de quatre ans d'emprisonnement pour son rôle dans la mort de sa propre fille, mais s'est fait durement blâmer par le juge pour son « inqualifiable lâcheté ».

« Vous vous êtes comportés comme un lâche. Vos comportements me dégoûtent, comme ils ont dégoûté toute la province de Québec [...] Je n'ai aucune forme de sympathie à votre égard », a laissé tomber le juge François Huot, en entérinant la suggestion commune présentée par la Couronne et la défense.

Le père n'a pas voulu s'adresser au tribunal avant de recevoir sa peine. Six mois de détention préventive ont été soustraits à sa peine, portant le tout à trois ans et demi derrière les barreaux.

« Le concept de justice requiert, réflexion, recul, détachement avec l'émotif et impartialité. [...] Il s'agissait là d'une solution juste et raisonnable, a ajouté le magistrat, parlant de plusieurs facteurs à considérer et soulignant la qualité du travail des avocats au dossier.

Photo déposée en preuve au tribunal

« Comment avez-vous pu ligoter votre enfant de la sorte?, a tonné le juge Huot, qui n'a pas mâché ses mots en rendant sa peine. Vous vous êtes comportés à l'égard de cette petite fille, comme on ne le fait même pas pour un animal. »

Si un jour il en aura fini avec la justice, le juge Huot lui a rappelé que sa véritable peine qu'il sera toujours suivi jusqu'à la fin de ses jours par l'image de sa fille.

De son côté, la belle-mère de l'enfant de 38 ans devra purger 13 ans derrière les barreaux avant d’être admissible à une libération conditionnelle, elle qui avait écopé de la prison à perpétuité après avoir été reconnue coupable de meurtre non prémédité.

Témoignages émouvants

Aujourd'hui, au palais de justice de Trois-Rivières, plusieurs proches de l'enfant sont venus parler des lourds impacts du crime sur leur vie, dans le cadre des représentations sur la peine du père.

Photo déposée en preuve au tribunal

« Je ne sais pas si un jour, [nom du père], je pourrai te pardonner d’avoir fermé les yeux sur tout ça. Moi les larmes me montent aux yeux juste à penser à ça. C’est une horreur inoubliable. [...] Pense à [ta fille] derrière tes petits barreaux », a notamment écrit la grand-mère de l'accusé, dans une lettre émotive lue devant le tribunal.

« Tu fais des enfants pour t’en occuper »

La mère de la victime a lancé un cri du cœur déchirant devant le juge Huot, déplorant ne jamais avoir été prise au sérieux par les autorités lorsqu'elle se souciait du bien-être de son enfant.

« Je me suis battu, pis on ne m’a jamais écouté, a-t-elle tonné. On était une clique qui voulait le bien de ma fille. »

Photo déposée en preuve au tribunal

Elle a vigoureusement blâmé son ex-conjoint pour son inaction et pour les sévices vécus par la fillette.

« Tu fais des enfants pour t’en occuper. [...] Pourquoi l’enlever des gens qui l’aimait?, lui a-t-elle demandé. Si t’étais vraiment aller chercher de l’aide, notre fille serait encore là, pas dans un cercueil. »

Le juge François Huot lui a souhaité de retrouver la paix, malgré le drame qu'elle a vécu.