Quelle machine à café est faite pour vous?

Durant la pandémie, de nombreux Québécois ont décidé d’investir dans une machine à café de qualité afin de préparer eux-mêmes leurs précieuses boissons. Vous pensez vous aussi vous procurer une machine, mais vous hésitez entre une machine à café manuelle ou automatique ? Simon-Pierre Caron, barista et copropriétaire du Caffè In Gamba, nous donne quelques pistes pour mieux choisir.

Pour le barista et partenaire des machines à espresso De’Longhi Simon-Pierre Caron le choix entre une machine à café manuelle et automatique reste une question assez simple, relative aux préférences de chacun. « Cela revient à se demander si on veut appuyer sur un bouton pour avoir un café ou si on veut ajuster la mouture, écraser le café, peser le bouton pour faire l’extraction, mousser le lait et le verser dans la tasse. »

Le copropriétaire du Caffè In Gamba affirme que les puristes se tourneront vers une machine à café manuelle, comme la Specialista Maestro de De’Longhi. « L’utilisateur a plus de latitude. Il a la possibilité de créer la boisson qu’il veut, de la façon qu’il veut. La Specialista Maestro crée une micromousse super crémeuse, homogène, pas loin du grade commercial. C’est vraiment intéressant lorsque l’on sait l’utiliser. »

Car oui, utiliser une machine à café manuelle nécessite un minimum de connaissances et d’expérience ainsi qu’un apprivoisement qui se fait avec le temps. Est-ce qu’une machine manuelle fait peur à certains consommateurs ? « Oui, c’est sûr, répond Simon-Pierre Caron. Mais si on est à l’aise de faire nos cafés nous-mêmes, la machine manuelle reste la meilleure option. »

Facilité et personnalisation

Pour Simon-Pierre Caron, la machine automatique reste une belle option pour les consommateurs qui aiment les cafés de spécialité à portée d’un bouton. « C’est moins d’effort. La seule chose à faire est d’acheter des grains de café, les mettre dans la machine et elle s’occupe de tout. »

Le barista note que les machines automatiques d’aujourd’hui offrent une personnalisation plébiscitée par les consommateurs. « Avec la Dinamica Plus de De’Longhi, il est possible de créer différents profils d’utilisateurs et d’ajuster beaucoup de paramètres, tels que la grosseur de la mouture, la quantité de lait et de café, parmi la quinzaine de cafés de spécialité proposés. »

Comme avec une machine manuelle, il faut apprivoiser la machine. « Il y a beaucoup de paramètres et d’options, donc cela peut prendre un peu de temps avant de réussir son café exactement comme on le désire. Sauf qu’une fois que c’est fait, c’est super simple de le sauvegarder dans son profil. »

À noter que la Dinamica Plus de De’Longhi comprend un broyeur conique intégré avec 13 réglages de mouture, ainsi que le système LatteCrema qui permet de mousser le lait. Le tout s’actionne automatiquement une fois que l’on a choisi sa boisson et pressé le bouton. Simple comme bonjour !

