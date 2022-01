Réflexion d’un homme âgé inquiet

Ceux qui ont mon âge se souviendront que les adultes affirmaient jadis que la femme devait se soumettre à l’homme. Ce qui fut tenu pour acquis par les femmes et les hommes de mon époque, surtout à cause de la religion. L’homme ensuite a eu beau jeu d’en profiter, et le mal s’est installé en piégeant les femmes. Même si par la suite on a tenté de redresser la barre en permettant aux femmes de s’émanciper, de voter, de s’ouvrir un compte bancaire, d’accéder au divorce, d’utiliser la contraception et de travailler, le faux principe de base a perduré. Et c’est pour ça qu’on fait encore face aujourd’hui à tant de féminicides, alors qu’on ne sait même pas si Dieu existe.

Un homme qui voudrait que ça change

Changer des mentalités ancrées, ce n’est jamais simple. C’est pourquoi il faut demeurer vigilant en matière d’éducation à la vie de couple, au respect de l’autre, et à la poursuite de nos efforts vers l’égalité entre les sexes et entre tous les humains.