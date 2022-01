Tempête hivernale: jusqu’à 35 cm de neige sur les Îles-de-la-Madeleine

Une tempête hivernale pouvant laisser au sol jusqu’à 35 cm de neige s’abattra sur les Îles-de-la-Madeleine à partir de vendredi après-midi, alors qu’un froid extrême affectera le nord-ouest du Québec.

L’avertissement émis par Environnement Canada concerne l’archipel madelinot ainsi que les provinces de l’Atlantique.

Les accumulations de neige seront accompagnées de vents forts avec des rafales dépassant les 100 km/h, occasionnant de la poudrerie au courant de la nuit et samedi matin.

«La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie», a mis en garde l’agence fédérale qui recommande de retarder tout déplacement non essentiel.

Dans les Maritimes, de 20 à 30 cm de neige, voire 35 cm en Nouvelle-Écosse, sont attendus par endroits de vendredi après-midi à samedi matin.

Pour le nord et l’ouest de la province, l’agence fédérale prévoit un épisode de froid extrême avec un refroidissement éolien entre moins 38 et moins 40 la nuit prochaine et la matinée de samedi.

Le froid extrême affectera particulièrement l’Abitibi, Matagami, Chibougamau, Waskaganish et Rivière Manicouagan.

De la neige intermittente est prévue ce soir à Montréal, la Beauce et l’Estrie avec un refroidissement éolien variant entre moins 15 et moins 18.

