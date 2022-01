Une femme reconnaît avoir détourné 276 000$ d'un OBNL de Québec

Une ancienne conseillère du Centre local de développement de Québec (CLD) a reconnu avoir fraudé l’organisme à but non lucratif qui avait pour mandat le développement local, et ce pour un montant totalisant 276 000$.

Doris Marcoux, 63 ans, a été à l’emploi de l’OBNL entre 2007 et 2014. Lors de cette période, elle a chapeauté quatre projets desquels elle a détourné d’importantes sommes d’argent.

Entre 2011 et 2014, la Conférence régionale des élus (CRÉ) était gestionnaire des fonds pour un projet baptisé «Ami» et elle avait mandaté le CLD comme chargé de projet.

Selon la preuve résumée, vendredi, par la poursuivante, Me Alice Bourbonnais-Rougeau, procureure à la grande criminalité à Montréal, deux chèques ont été émis par la CRÉ au CLD pour assurer le financement total du projet.

«Dans un premier temps, l’accusée a détourné une somme de 31 000$ à des fins personnelles en émettant de fausses factures. Puis, une 2e phase financée par le CLD a permis à madame de détourner, à des fins personnelles, un montant de 24 955$», a-t-elle mentionné au juge Jean Asselin.

Faux montages financiers

Entre 2007 et 2009, Marcoux chapeautait le projet de l’Auberge Globe-Trotter qui devait offrir un hébergement temporaire à des familles immigrantes. Une demande de financement a été faite par l’accusée au CLD et, une fois la subvention accordée, une somme de 50 000$ a été détournée.

«La preuve démontre que la moitié de cette somme est allée à l’accusée», a mentionné la poursuivante.

Entre 2011 et 2013, le CLD a accordé une subvention de 110 000$ à la Coop La récolte des cultures. Encore une fois, de fausses informations ont servi à établir un montage financier.

«La preuve a démontré que des chèques ont été émis par la Coop à différents bénéficiaires, dont le conjoint de Mme Marcoux, pour un montant de 85 000$».

Finalement, entre 2013 et 2014, le CLD a émis un prêt de 60 000$ pour un projet qui visait à offrir le service de raccompagnement et des visites dans les attractions touristiques de Québec.

«De ce montant, 73 retraits seront effectués par madame. La preuve révèle qu’une somme de 38 421$ a notamment servi à des fins personnelles», a conclu Me Bourbonnais-Rougeau.

Rapport prédécisionnel

De façon commune, la Couronne et l’avocate de la défense, Me Myralie Roussin, ont demandé au Tribunal qu’un rapport prédécisionnel soit rédigé, et Marcoux, qui n’a pas remboursé un sou de l’argent dérobé, reviendra devant le Tribunal en mai pour les observations sur la peine.

Rappelons qu’en novembre 2014, le gouvernement libéral dirigé par Philippe Couillard avait décidé d’abolir les CRÉ et les CLD pour permettre aux MRC de jouir d’une plus grande autonomie.