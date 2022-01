FORTIN, Claude



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 25 décembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Claude Fortin, époux de dame Gisèle Lessard, fils de feu Léo Fortin et de feu Antoinette Groleau. Il demeurait à Tring-Jonction. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Vincent Giroux), Claudio (Sylvie Nadeau) et Marie-Claudia (Steeven Roy); ses petits-enfants : Cédrik et Kamélia Rodrigue, Samuel, Sarah, Emrick et Jacob Fortin, Zachary et Alexis Roy; sa belle-mère : Rose-Hélène Gilbert (feu Lucien Lessard). Il était le frère de : feu Marcel (Gemma Labbé), Candide (feu Bruno Labbé), feu Jean-Paul, Ghislaine (feu Regg Meness), Jean-Guy (Rollande Lambert), Ginette (Jules Fortier), Denise (Réginald Vallière), Antoine (Céline St-Pierre) et Dominique (Sylvie Létourneau). Il était le beau-frère de : feu Henri-Paul (feu Marcelle Grondin), Janine (Henri-Paul Labbé), Marielle (Maurice Lessard), Ghislain, feu Denis, feu Gilbert, Yvette (Gérald Laplante), Edith (Sylvain Dubé) et Alain (Jacynthe Robert). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille se réunira en toute intimité au funérarium de la salle multifonctionnelle La Familia de Tring-Jonction (église) : Lundi, jour des funérailles, à compter de 12h30. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Tring-Jonction) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0): https:// psfdb.ca/