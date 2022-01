GILBERT, Gertrude Maheu



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 31 décembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Gertrude Maheu, épouse de feu André Gilbert. Elle demeurait à Saint-Joseph. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Dorianne (Donald Laplante), feu Serge, Solange (feu Claude Tardif), Célyne (Réginald Tardif), Laurier (Lyne Turcotte), Mario (Audrey Doyon), Jacynthe (Carol Doyon) et Bernard (Monique Bonneville); ses 13 petits-enfants; ses 22 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-enfant. Elle était la sœur de: feu Marie-Jeanne (feu Ludger Giguère), feu Wilfrid (feu Antoinette Perreault), feu Henri (feu Marcelle Labbé), feu Émile (feu Marie Plante), feu Simonne (feu Émile Perreault), feu Cécile (feu Louis-Philippe Lessard), feu Noëlla (feu Lorenzo Labbé), feu Jeanne D'Arc, feu Thérèse, (Émilien Cliche), feu Réal, feu Éloi (feu Cécile Giguère), Roland (Yolande Carette), feu Rolande (feu Jean-Louis Lessard), Raymond (feu Jeannine Bernard) et Henri-Louis (prêtre). Elle était la belle-sœur de: feu Benjamine (feu Norbert Giguère), feu Lauretta (feu Paul-Émile Lessard), feu Victorien (feu Cécile Gagné), feu Rosario (Valérie Vachon), feu Ernestine (feu Ézéchiel Tardif), feu Léonic, feu Jeanne d'Arc (feu Fernand Gilbert) et feu Dolorès (feu Paul-Émile Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille se réunira en toute intimité au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph: Lundi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de la résidence O'Roy de Saint-Joseph ainsi qu'à la Dre Catherine Jacques de l'Hôpital de Saint-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Joseph) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0): https://psfdb.ca/