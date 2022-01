RICHARD, Soeur Claire, S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline, 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le vendredi 24 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, dont 65 ans de profession religieuse, est décédée Sœur Claire Richard (Jean-Noël) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Lambton, de monsieur Philippe Richard et de dame Alma Richard. La direction des funérailles a été confiée à la maisonOutre sa communauté religieuse, Sœur Claire laisse dans le deuil ses soeurs: Claudette (feu Jean-Guy Bélanger), Michelle (Ralph Genesse), Céline; ses frères: Harold (Liliane Lapointe) Yves (Denise Isabel), Réjean et François (Sylvie Gosselin); de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères: Conrad (feu Mariette Lacroix) et Denis.