GAGNON, Madeleine Lacasse



Au CHSLD de St-Anselme, le 29 décembre 2021, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédée madame Madeleine Lacasse, épouse de feu monsieur Rosaire Gagnon. Elle était la fille de feu Théodore Lacasse et de feu Albertine Bisson. Elle demeurait à Sainte-Claire.. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucille, Mario (Sylvie Fillion), Sylvie (Mario Chabot); ses petits-enfants : Pascal Gagnon, Frédéric Gagnon (Nhu Ton), Valérie Gagnon, Jonathan Chabot (Catherine Richard), Joanie Chabot (Keven Leblanc). Elle était la sœur de : feu Gérard (feu Germaine Plante), feu Marie-Ange (feu Luc Giguère), feu Edouard (feu Madeleine Plante), feu Arthur (feu Hélène Thibault, feu Laurette Borgia), feu Louis-Georges (feu Pauline Fournier), feu Jules-Aimé (Jeanne Turmel), feu Louise (feu André Desroches) et Hélène. De la famille Gagnon, elle était la belle-sœur de: feu Hélène (feu Paul Goupil), feu Conrad (feu Annette Chabot), feu Annette (feu Réjean Caron), feu Thérèse, feu Armand et feu Aline (Renaud Gosselin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 2e étage du CHSLD de St-Anselme pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Diabète Québec, 500-3750, boul. Crémazie Est Montréal (Québec) H2A 9Z9. Les arrangements funéraires de madame Lacasse ont été confiés à la