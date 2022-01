GROSS, Daniel



À L'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er janvier 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Daniel Gross, époux de madame Francine Caron. Il était le fils de feu Patricia Frawley et de feu John Gross. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera sur invitation à la, de 14h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine Caron, ses enfants : Jessie Gross (Kim Roussin Yip), Zoë Gross; sa sœur Mikki White; sa belle-sœur Claudette Caron (Georges-Henri Bérubé) et son beau-frère Gilles Caron (Nancy Thibault); ses neveux, nièces et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Lauberivière, 485, rue du Pont, Québec (Québec), G1K 0H6, 418-694-9316