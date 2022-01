LAJEUNESSE

Véronique Paquet



Au CHUL, le 29 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Véronique Paquet Lajeunesse. Elle était l'épouse de feu Charles Lajeunesse ainsi que la fille de feu Anna Côté et feu Arthur Paquet. Elle demeurait à la résidence Chartwell l'Envol située à Cap-Rouge. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Daniel Rousseau), Jacques (Lise Beaudoin), Lucette (Yves Goddu) et Sylvie (Fernand Blais); ses 5 petits-enfants : Mario (Karine Savage), Dominic (Isabelle Désy), Martin (Amélie Patoine), Charles-Hugo (Marie-Pier Côté) et Julie-Maude; ses 7 arrière-petits-enfants : Anabelle, Sarah-Ève, Benjamin, Camille, Malie, Ève et Thomas; sa filleule : Louise Paquet; sa belle-sœur : Dolorès Grondin (feu Georges Lajeunesse); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(es). Elle était la sœur de : feu Georges-Henri Paquet (feu Lucienne Dumont), feu Irène Paquet (feu René Létourneau) et feu Rita Paquet (feu Roland Slight). Elle est allée rejoindre son dernier compagnon de vie, feu Marcel Brouillette, ainsi que plusieurs belles-soeurs et beaux-frères de la famille Lajeunesse. Elle a vécu ses derniers moments de vie entourée de l'amour de sa famille. On se souviendra toujours de son caractère bienveillant, sa personnalité attachante, sa douceur et son magnifique sourire contagieux. Désormais, elle sera notre ange gardien. La famille a confié madame Paquet Lajeunesse au :. Dès 12h, les cendres de madame Paquet Lajeunesse seront déposées en terre, auprès de son époux, au cimetière de Notre-Dame-de-L'Annonciation à l'Ancienne-Lorette. La famille tient à remercier les employés de l'unité de soins de l'Envol pour leur accompagnement au cours de la dernière année, de même que le personnel soignant de l'Unité de courte durée gériatrique du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec : www.fondationduchudequebec.org. Vos témoignages de condoléances peuvent être transmis via le site web : https://www.dignitéquébec.com