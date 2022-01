THÉRIAULT, Jean-François



C'est avec regret que nous vous informons du décès de notre fils Jean-François. Il est décédé subitement au Centre de ski St-Sauveur le 27 décembre, à l'âge de 54 ans. Il laisse dans le deuil sa conjointe Nathalie Brault, sa fille Laurence, les enfants de sa conjointe : Katherine et Alexandre, ses parents : Monique et Raymond, sa sœur Marie-Claude, son conjoint Jean Deslauriers, son neveu Malik, sa nièce Savanna, son associé Alain Machildon ainsi que de très nombreux parents, amis et collègues.