DESROCHERS, Jean-Pierre



Décédé à Québec le 29 décembre 2021 à l'âge de 83 ans, Jean-Pierre Desrochers, fils de feu Fernand Desrochers et de feu Léa Proteau, laisse dans le deuil son épouse, Micheline Beauregard, son fils, Martin Desrochers, sa belle-fille, Éveline Marcil-Denault, ainsi que ses deux petites-filles, Simone et Margaux Desrochers. Il laisse également dans le deuil sa sœur Louise (Paul Rousseau) et ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Beauregard, Denise (Jacques Poulin), Marie-Paule (Paul Dugal), Rita et Lise. Plusieurs neveux, nièces et petites-nièces se souviendront de lui avec tendresse, notamment Jean Rousseau (Marielle Plamondon), Josée Rousseau, et leurs filles respectives, desquels il aura été particulièrement proche au Lac-Sergent, ainsi que plusieurs membres de la famille de feu sa sœur, Monique Gaumond née Desrochers.La famille tient à souligner avec reconnaissance la qualité exceptionnelle des soins prodigués par la Maison Michel-Sarrazin et à remercier les équipes de soins palliatifs du Jeffery Hale et de l'Hôtel-Dieu de Québec. Merci également au personnel du CRCEO pour leur accompagnement des dernières années. Jean-Pierre aura été le premier secrétaire-trésorier de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée O bureau 124, Québec, QC G1S 1C1, Tél. : 418-687-6084, www.michel-sarrazin.ca