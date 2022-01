PAKENHAM, Armand



Au CHLD Christ-Roy, le 29 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Armand Pakenham, époux de dame Denise Nolin. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport)., l'urne a par la suite été déposée dans le Columbarium F.X. Bouchard inc. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Guy (Brigitte Boutet), Monique (Daniel Latour), Denis (Pornpimol Nilnampet) ; ses petits-enfants : Gabrielle (Yan), Laurie (Marc-André), Clara (Clément), Patrick , Dave (Josianne), Lydia (Julien) ; son arrière-petit-fils Noha; son frère et sa belle-sœur : André, feu Michaël (Denise Fillion), feu Marlène; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Nolin : Raymond (Françoise Lafond), Yolande (feu Gilles Lachance); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre Henri (Rose Cyr), Maurice (Lucienne St-Laurent), Joseph (Rose Turbide), Yvonne (Lucien Simard), Germaine (Jean-Paul Gauthier), Cyrille (Thérèse Cormier), Lucienne (Marcel Breton), Ovila (Jeannine Breton), Rita (Clermont Guay), Fernand (Denise Emond), Noëlla (Bruno Cantin).