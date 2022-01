AUDET, Marguerite Carrier



Au CHSLD Jeffrey Hale de Québec, le 28 décembre 2021, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Marguerite Carrier, épouse de feu Louis Audet et fille de feu Omer Carrier et de feu Anna Nolet. Elle demeurait autrefois à Buckland.à compter de 9h00.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Côme Poulin), Lucie (Guy Routhier), Christine (Jean Blais), Pierre, Rénald (Lorraine Labrecque), Simon (Brigitte Fortin), Réjean (Linda Fournier), Laurier (Manon Leblond), Pascale (René Leblanc), André, Murielle (Dany Potvin); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Fernand (feu Marie-Claire Caron), feu Gérard (feu Laurence Pichette), feu Emilien, feu Eugène (feu Yvette Létourneau), feu Robert (Hermance Laflamme), Jeanine (feu Robert Goulet), Julienne (Tobie Duchesneau), Pauline (J.Aimé Bélanger), Béatrice (feu Lauréat Tanguay), Thérèse (feu Clément Métivier), Jean-Guy (Suzanne Lapointe) et Victor (Lise Aubin). De la famille Audet, elle était la belle-sœur de: feu Edouard (Gemma Audet), feu Omer (feu Jeannette Chabot), feu Noël (feu Rita Boutin), feu Lucien (Lorraine Nadeau), feu Lucienne (feu Alyre Chabot), feu Fernand, feu Joseph (Yvette Chabot), feu Yvonne (feu Yves Vigneau), feu Sauveur (feu Lorette Poliquin), Bernard (Aimée-Rose Ferland), feu Claude et Jean-Rock (Claudette Samson). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 5 étage du CHSLD Jeffrey Hale pour les bons soins prodigués à leur mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à La Fondation des Amis du Jeffery Hale Saint Brigid's 2000-1270, Chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2M4. Site internet : amisdujhsb.ca/donner. La direction des funérailles a été confiée à la