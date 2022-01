COUSINEAU, Georges



Georges Cousineau, de Québec, est décédé d'un cancer, le 1er décembre 2021, à l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec. Né le 30 août 1945 à Montréal, il était le fils de feu Palma Boisvert et de feu Victor Cousineau.Il était le frère de feu Jean-Luc et de Christiane (Bertrand Southière) d'Aylmer (Gatineau). Georges laisse dans le deuil plusieurs cousins et cousines ainsi que des amis. Georges était technicien de laboratoire et il a travaillé dans le milieu hospitalier toute sa vie, principalement à Québec. Il était un mordu du vol à voile qu'il pratiquait à Saint-Raymond.