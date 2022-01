PARADIS, Roberto



Au CHUM, le 2 janvier 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Roberto Paradis, époux de madame Carole Boisvert et fils de feu monsieur Laurent Paradis et de madame Aline Martineau.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe madame Carole Boisvert, sa mère Aline (Martineau) Paradis (feu Laurent Paradis); ses fils : Vincent Paradis (Jophie Blais) et Benoît Paradis (Élodie B. Fortin); ses petits-enfants : Kelly-Ann, Sheldon, Charles, Maxence et Owen; ses frères et sœurs : Daniel Paradis (Lise Savard), Pascal Paradis (Mélanie Barbeau), Karina Paradis (Ruben Antonio De La Luz); ses beaux-frères et belles-sœurs : Linda Boisvert (Pierre Garon), Dominique Boisvert, Hélène Boisvert, Jacques Boisvert (Marie-Christine Talbot); son oncle et sa tante Gaétan Tremblay (Liliane Paradis) et ses cousins, cousines : Linda, Claude, Johanne, Pierre et Manon Tremblay; son oncle et sa tante André Paradis (Claudette Laverdière) et ses cousins : Christian et Alain Paradis; sa tante Lorraine Roy (feu Denis Martineau), son oncle Réjean Martineau (Monique Roy); son filleul Francis Paradis et son frère Mathieu Paradis. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s ainsi que ses anciens confrères de travail de Sears Canada de 1980 à 2014.La famille tient à remercier toute l'équipe des soins intensifs du CHUM de Montréal pour leur dévouement et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, ainsi qu'à la Fondation du CHUM en cliquant sur l'onglet "faire un don" sur le site internet suivant: https://www.chumontreal.qc.ca