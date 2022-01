ROY, Robert



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 8 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Robert Roy, époux de Mme Édith Labranche, fils de feu Mme Rose-Alma Proulx et de feu M. Albert Roy. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Pierre-Michel (Sylvie Giguère), Jean-Claude (Guyta Carrier) et Nancy (feu Daniel Turgeon); ses petits-enfants: Stéphanie (Alexandre), Anne-Sophie (Benoit), Carl-Philippe (Lauren), Rosemary et Jean-Gabriel (Lara-Kim); ses arrière-petits-enfants: Léa et Adam; son frère Jean-Charles Roy (feu Claudette L'Hébreux), sa belle-sœur Aline Plamondon (feu Gaston Roy), ainsi que cousins, cousines, nièces, neveux et ami(e)s. Un merci spécial à celles et ceux qui sont venus le saluer, ainsi que le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. www.mspdulittoral.com, Société canadienne du cancer. https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner