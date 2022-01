POIRIER, Charles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 21 décembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Charles Poirier, époux de madame Clémence Labonté. Il était le fils de feu Dr Alphée Poirier et de feu Gratia Plante. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille se recueillera en toute intimité auà compter de 12h30.Il laisse dans la peine, son épouse Clémence et ses enfants : Marie-Claude, ses fils Edmond et Jacob Bertrand (Vincent Mercier), Michelle, son fils Sacha-Louis Poirier-Gamache et Pierre (Véronique Morin) et leurs filles Léonie et Alphée Poirier. Il était le frère de : Violette (feu Gerhard Beckhoff), Gaston (feu Aline Lavoie) et feu Véronique. De la famille Labonté, il était le beau-frère de : Claude (feu Lise Bouchard), Diane, Pierrette (Conrad Labbé), Hélène (Viateur Bilodeau) et Mireille (Ghislain Pelletier). Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au Dr François Leblanc et son équipe de l'Enfant-Jésus pour leur bienveillance et leur empathie. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8 site internet www.coeuretavc.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 site internet www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la