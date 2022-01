LÉGARÉ, Sylvie



Au CHUM, le 29 décembre 2021, à l'âge de 38 ans, est décédée Sylvie Légaré, épouse de Marc-André Béland. Elle demeurait à Granby et était native de Québec. Outre son mari dévoué, elle laisse dans le deuil sa fille adorée Élizabeth, son beau-fils Sébastien, ses parents: Pauline et Élie Légaré; ses sœurs: Nathalie (Francis Royer) et Chantal (Michael Kelly); toute la famille Légaré; ainsi que toute la famille Paradis. Elle laisse également dans le deuil sa belle-mère Gaétane Savard et sa belle-sœur Mélanie Béland; ses nièces et neveux: Rose, Henry, Hubert, Simon, Louis-Félix, Maélie, Arthur, Théodore, Thimothé, Noémie, Élie, Isaak; les Poules Émilie Doyre-Tremblay, Véronique Labbé, Caroline Lafond Chrétien et plusieurs autres ami(e)s et collègues de travail chez Beneva.La famille tient à remercier l'équipe de l'hôpital de Granby, spécialement la Dre Mirabelle Kelly (amie de Sylvie et membre de notre famille) et la Dre Laurianne Jacques-Turcotte qui a accompagné Sylvie dans son transport vers le CHUM. Toutes les deux, vous avez su nous rassurer et nous raconter les derniers moments de notre belle Sylvie. Vos paroles nous réconforteront tout au long de ce deuil. Nous soulignons également la compassion que nous avons ressentie de la part du Dr Marc-Jacques Dubois et de ses collègues au CHUM. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 55, avenue St-Clair Ouest, bureau 500, Toronto (Ontario) M4V 2Y7, 1-800-268-8874, connect@cancer ou cancer.ca Pour laisser des messages de sympathie personnalisés, veuillez écrire à l'adresse courriel suivante: