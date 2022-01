POIRIER, Diane



Au centre d'hébergement Champlain, le 23 décembre 2021, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Diane Poirier, épouse de monsieur Guy Breton et fille de feu monsieur Albert Poirier et de feu madame Jeannette Potvin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil outre son époux ses enfants: Mélanie et Jonathan (Claudia Dupuis); sa petite-fille Alycia Breton Dupuis; ses frères et sœurs: Lyne Poirier, Danielle Poirier, Pierre Poirier (Guylaine) et Josée Poirier; son beau-frère Jacques Breton (Josée Lapointe) ainsi que sa belle-mère Françoise Reason. Elle est allée rejoindre ses parents et sa sœur Julie Poirier. Elle laisse également dans le deuil oncle, tante, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Champlain des Montagnes pour leur excellents soins prodigués et leur humanisme.