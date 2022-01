McCAULEY, Louise Amyot



À son domicile de Montréal, le 20 décembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Louise Amyot McCauley, entourée de ses proches qui continueront à s'inspirer de son exemple en vivant pleinement leur vie.Véritable force de la nature, elle a été une épouse, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une soeur, une tante, une cousine et une amie au coeur d'or. Elle n'a jamais perdu son sens de l'émerveillement et a embrassé tout ce que la vie avait à offrir, une vie imprégnée de sa passion pour la musique et le chant. Épouse bien-aimée de feu William James McCauley, elle laisse dans le deuil ses enfants qui l'aimaient tendrement : Brian (Sandra Beaudet), Wayne (Laura Desjardins), Susan et Joyce (Ricardo Gonzalez); ses petits-enfants qui la rendaient si fière : Alison (Sébastien Delorme), Cristin (Patrick Corriveau), Gillian, Stone (Katelin Kelly) et Benicio; ses arrière-petits-enfants adorés : Samuel, Ellie, William, Theodore, Gibson et Sterling. Elle laisse également dans le deuil de nombreux cousins, neveux et amis de longue date qu'elle chérissait. Elle est allée rejoindre ses parents, Sévère Eugène Amyot et Juliette Gagnon; sa fratrie, Georges (feu Yolande Vermette), Pauline et Léopold (Andrée Jobin); ses beaux-frères et belles-soeurs, Gerard (feu Pauline Morais), Desmond (Joan Grant) et Paul (feu Monique Lévesque). Même si elle a passé les onze dernières années à enrichir nos vies, elle se disait toujours "en vacances" à Montréal et elle est maintenant revenue dans "sa" belle ville de Québec où elle sera enterrée aux côtés de "son" Bill au cimetière St Patrick.Un grand merci à Hélène Plouffe, l'infirmière de NOVA, qui nous a guidés avec compassion tout au long du parcours de fin de vie de notre mère et nous a donné le cadeau de pouvoir prendre soin d'elle à la maison jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à NOVA Soins à domicile, 310 av Victoria, bureau 403, Westmount QC H3Z 2M9, https://www.novasoinsadomicile.ca/waystogive?lang=fr