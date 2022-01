FOURNIER, Rosaire



Au CHSLD de Rivière-Bleu, le 28 décembre 2021, est décédé à l'âge de 86 ans et 6 mois M. Rosaire Fournier, époux de feu Mme Denise Bouchard; fils de feu Mme Marie-Louise Dionne et de feu M. Ferdinand Fournier. Il demeurait autrefois à Pohénégamook, Témiscouata. La famille recevra les condoléances ultérieurement à lasuivi de l'inhumation au cimetière d'Estcourt. Il laisse dans le deuil ses fils: Alain (Josée Dufour), Yvan (Martine Blier); ses petits-enfants: Frédérique (Simon), Jade (Tristan), Jessy (Kaven); ses frères et sœurs : Élizabeth (feu Alfred Michaud), Laurent (Pierrette Turgeon); son beau-frère et ses belles-soeurs: Jean-Yves (Lucie Michaud), Nicole (Jacques Michaud), Céline (Gilles Thibault), France (Jean-Luc Thibault); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la Villa St-Honoré pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la