CÔTÉ, Yvan



À Laval, le 28 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M.Yvan Côté, époux de Mme Pierrette Desroches. Outre son épouse, Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Barbara) Nancy (Denis); ses petits-enfants: Mathilde (Danny), Marylaure (Kevin) Rosalie, Louis-Jordan, Émilien; son arrière-petits-fils MattDylan et la petite dernière Dahliyah, ses frères et sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. En raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement, les funérailles seront célébrées en privé à une date ultérieure.