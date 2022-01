Dans l’œil du Québec inc.: des patrons de WSP sont passés à la caisse juste avant Noël

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Ils ont gagné gros grâce à des options

Photo courtoisie

Tout juste avant Noël, quatre dirigeants de WSP Global ont encaissé des millions de dollars en exerçant des options d’achat d’actions de la multinationale québécoise de l’ingénierie. Le PDG de WSP, Alexandre L’Heureux (photo), a ainsi réalisé un profit de près de 6,6 millions $. De leur côté, le chef de la direction financière, Alain Michaud, et le chef des affaires juridiques, Philippe Fortier, ont touché chacun plus de 1,5 million $. Enfin, l’ancien PDG de l’entreprise, Pierre Shoiry, a vendu pour plus de 23 millions $ d’actions. Il lui en reste tout de même pour plus de 90 millions $. Rappelons qu’en 2020, M. Shoiry a écopé d’une amende de 75 000 $ pour une affaire de collusion au Québec.

GDI effectue sa plus grosse acquisition

Le spécialiste montréalais de l’entretien ménager GDI Services aux immeubles a annoncé cette semaine la plus grosse acquisition de son histoire. GDI a mis la main sur IH Services de Caroline du Sud pour une somme non divulguée. Fondée en 1955, IH compte près de 8000 salariés et génère un chiffre d’affaires de 200 millions $ US. L’entreprise est active dans 29 États.

Régal se paie Mr. Freeze

Photo courtoisie

Confiseries Régal, de Laval, vient d’acquérir l’entreprise ontarienne Kisko, connue pour ses sucettes glacées Mr. Freeze. Fondée en 1968 par des immigrants jamaïcains, Kisko emploie une centaine de personnes en période estivale. Quant à Confiseries Régal, c’est un fabricant et distributeur de bonbons qui a vu le jour à Montréal en 1962. La firme torontoise Clearspring Capital a mis la main sur Régal en 2020 avec le soutien financier d’Investissement Québec.

Julie Godin vend du CGI

Photo courtoisie

La coprésidente du conseil d’administration et vice-présidente à la planification de CGI, Julie Godin, a vendu pour un peu plus de 310 000 $ d’actions du géant québécois de l’informatique à la mi-décembre. Mme Godin est la fille de Serge Godin, l’actionnaire de contrôle de CGI.

Il réduit ses intérêts dans Dollarama

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le premier vice-président aux importations chez Dollarama, Geoffrey Robillard, a vendu pour plus de 12 millions $ d’actions du détaillant montréalais, cette semaine. L’an dernier, il en avait liquidé pour plus de 11 millions $. Le titre de Dollarama a atteint le 29 décembre un nouveau sommet historique de plus de 64 $. M. Robillard détient toujours une participation de près de 49 millions $ dans le détaillant.

Stingray croît aux États-Unis

Photo d'archives, Francis Halin

L’entreprise montréalaise Stingray a annoncé cette semaine l’acquisition d’InStore Audio Network du New Jersey pour 59 millions $. InStore Audio, qui se présente comme le plus important réseau publicitaire dans le secteur du commerce de détail aux États-Unis, rejoint 100 millions de consommateurs par semaine dans plus de 16 000 supermarchés et pharmacies. Sur la photo, le grand patron Eric Boyko.