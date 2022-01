Deuxième médaille d’or en deux jours pour Kingsbury

Le «roi des bosses» a frappé de nouveau. Mikaël Kingsbury s’est emparé du premier rang pour une deuxième journée de suite à la Coupe du monde de Tremblant, samedi, réalisant la 70e victoire de sa carrière.

Le Québécois a dominé encore une fois ses compétiteurs avec un très bon pointage de 85,59 en super finale. Il a devancé le Suédois Walter Wallberg (82,66) et son rival japonais Ikuma Horishima (78,78) sur le podium. La veille, le même trio avait enlevé les mêmes positions.

Cette médaille d’or de Kingsbury lui permet de prendre la tête du classement général par 12 points, devant Horishima.

Laurent Dumais et Alexandre Lavoie ont bien fait en enregistrant respectivement la 14e et la 17e position. Auteur d’un top 10 la veille, Gabriel Dufresne a connu plus de difficultés et il a dû se contenter de la 28e place.

Derrière Kingsbury, le Britanno-Colombien Brenden Kelly a été le meilleur Canadien, au 10e rang.

Un bon résultat pour Chloé Dufour-Lapointe

Chez les dames, Chloé Dufour-Lapointe a enregistré son meilleur résultat en deux ans, une huitième position. Sa sœur Justine a quant à elle terminé au 11e rang.

Chloé n’avait pas intégré le top 10 depuis décembre 2019, à Thaiwoo, en Chine. La médaillée d’argent des Jeux olympiques de Sotchi fera ainsi le plein de confiance, elle qui occupe le 14e rang au classement.

La Française Perrine Laffont est remontée sur la plus haute marche du podium, faisant oublier sa chute à Alpe d’Huez de décembre dernier. La skieuse de 23 ans avait terminé deuxième vendredi.

L’Australienne Jakara Anthony et la jeune Japonaise Anri Kawamura ont complété le top 3.

