DG du CH: Patrick Roy a été rencontré

Les nouvelles entourant Patrick Roy ont fusé de partout au cours des derniers jours, mais on sait maintenant qu'il a bel et bien rencontré les Canadiens de Montréal pour le poste de directeur général.

«Cette rencontre était prévue depuis longtemps puisque Geoff Molson avait appelé Jacques Tanguay (Président des Remparts de Québec) pour lui demander la permission de parler à Patrick Roy, a indiqué Renaud Lavoie samedi soir.

«Pourquoi a-t-il donc nié jeudi en point de presse le fait qu'il rencontrait les Canadiens vendredi? Je lui ai parlé aujourd'hui et il m'a mentionné qu'il voulait protéger le Canadien dans ce processus-là. Il ne savait pas s'il avait le droit de dire qu'il était bel et bien un candidat et finalement les Canadiens lui ont dit qu'il n'y avait aucun problème à le mentionner.»

Maintenant que tout cela est réglé, est-ce qu'il est toujours en course pour le poste de DG?

«C'est l'un des très bons candidats dans le processus, mais de bons candidats, il y en a beaucoup. On peut penser à Roberto Luongo, Daniel Brière, Mathieu Darche, Kent Hughes, Stéphane Quintal, Marc Denis...

«Je n'ai pas entendu parler d'une rencontre qui a mal tourné jusqu'à présent, bien au contraire. Le niveau de respect envers chaque candidat est extrêmement élevé. Beaucoup de gens ont été rencontrés, mais on voulait s'assurer du côté du CH de parler à tout le monde. Il y aura maintenant un deuxième ronde d'entrevues.»

À quand, donc, la nomination du prochain directeur général du Tricolore?

«On va voir comment le processus va avancer, ce sera peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans deux semaines, a dit Renaud Lavoie. Mais chose certaine, il y aura un directeur général qui sera nommé au mois de janvier.»

Voyez tous les détails avec Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.

