PLEAU, Jean-François



À l'Hôpital de La Malbaie, le 31 décembre 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Jean-François Pleau, époux de madame Marie Dorion, fils de dame Suzanne Bertrand et de monsieur Paul Pleau. Il demeurait à Québec.Avocat en droit des affaires, Jean-François était connu pour sa grande rigueur, sa créativité débordante et son sens aiguisé du devoir. C'était un mentor et un pédagogue hors-pair qui, par ses conseils et son sens de l'humour, a su inspirer les plus jeunes générations à donner le meilleur d'elles-mêmes. Homme à tout faire, il savait résoudre les problèmes les plus complexes, dans sa pratique du droit comme dans ses nombreux projets personnels de construction et de mécanique. Généreux de ses moyens et de son temps, il était impliqué dans des organismes caritatifs de lutte contre la pauvreté et du développement des jeunes, dont la Fondation de Lauberivière et le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches. Par-dessus tout, il était un époux et un père dévoué, aimant et fier, dont la joie de vivre luira éternellement dans nos cœurs. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et ses parents, ses enfants : Sébastien Pleau (Alex Vandal-Roy) et Louis-Philippe Pleau (Patricia Dompierre); ses beaux-enfants : Paule Brown (Olivier Vachon) et Sophie Brown (Louis Légaré-Lapointe); sa petite-fille : Cécile; ses frères et sa sœur : Stéphane, Nicolas et Marie-France; sa nièce et son neveu : Héléna Pleau, François-Olivier Lanctôt; ses beaux-frères Robert Dorion (Isabelle Caouette) et Louis-André Dorion (Diane Veilleux) ainsi que de nombreux proches et amis.La famille tient à remercier les ambulanciers, les médecins et le personnel soignant de l'Hôpital de la Malbaie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière.