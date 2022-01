L’architecte canadien Eberhard Zeidler est décédé

L’architecte canadien Eberhard Zeidler, qui est à l’origine de nombreux projets marquants au pays, s’est éteint à l’âge de 95 ans.

• À lire aussi: Lac-Brome: impressionnante résidence du 19e siècle agrandie par un célèbre architecte

C’est ce qu’a annoncé sa firme d’architecture dans un communiqué publié samedi.

M. Zeidler a réalisé de nombreux projets qui ont laissé une trace dans le paysage canadien, dont le Centre Eaton et la Place de l’Ontario à Toronto, mais aussi la Place du Canada à Vancouver.

Il est également derrière la conception de la Tour Bell Média, construite en 1992 à Montréal.

«L’héritage d’Eb se perpétue dans les plus de 1 000 bâtiments qu’il a conçus, dans ses essais et journaux intimes que l’on trouve dans son livre “Buildings Cities Life”, et dans la forte inspiration qu’il a donnée à une myriade de bâtisseurs de villes, d’architectes, d’artistes et de penseurs», peut-on lire dans le communiqué.

À VOIR AUSSI