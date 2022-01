Le plus beau des cadeaux

Quel est le plus beau cadeau que l’on peut s’offrir ? À mon avis, le plus magnifique des présents serait de se libérer de tout ce qui nous limite pour ainsi créer la vie dont nous rêvons, celle qui saurait nous transporter dans la joie, le bonheur et la félicité. C’est exactement ce que vous propose l’auteure Edith Eger avec son livre, Le Cadeau.

Qui de mieux placé que l’auteure Edith Eger, qui a connu l’horreur de la Seconde Guerre mondiale, survivante d’Auschwitz et éminente psychologue, pour nous parler de l’importance de laisser le passé derrière soi pour s’en libérer et de regarder droit devant pour dessiner son avenir ? Dans son livre The Gift, son titre original, maintenant disponible en français, elle propose 12 clés pour se libérer d’un passé trop lourd pour ensuite devenir libre de ses choix et opter pour une vie à la hauteur de ses aspirations.

Plus facile à dire qu’à faire, certes. À preuve, l’auteure, originaire de Slovaquie, aujourd’hui âgée de 94 ans, a mis une quarantaine d’années pour se reconstruire après avoir survécu aux camps nazis et mettre au point la théorie qu’elle élabore dans son ouvrage et qu’elle conseille non seulement à ses lecteurs, mais aussi à ses patients depuis son cabinet aux États-Unis.

À ceux qui ont vécu un quelconque traumatisme, sans nécessairement être aussi dramatique que le sien, la spécialiste du traitement du trouble du stress post-traumatique estime qu’il est indispensable de se départir des émotions du passé, comme la peur, le désespoir, la honte, la culpabilité ou le chagrin, si l’on souhaite faire quelque chose de bien pour soi et de sa vie, car sans cela, on ne fait que du sur-place.

Souvent, ceux qui ont vécu de grandes épreuves vivent dans la peur constante. Principalement, il s’agit de la peur de revivre des événements traumatisants. C’est certainement compréhensible lorsque nous avons été marqués au fer rouge. Mais il faut aussi savoir que pour être heureux, l’amour est indispensable, que ce soit l’amour de nos proches ou l’amour de son travail et de ce que l’on fait.

La peur, un frein à l’amour

Tous ceux qui ont réussi dans leur carrière vous diront qu’aimer ce que l’on fait est la clé du succès. Malheureusement, l’amour et la peur sont diamétralement opposés. La peur épuise, elle limite vos rêves, vos ambitions et elle détruit tout ce que vous avez de beau en vous, alors que l’amour est synonyme de lumière, d’éblouissement, de joie et de plaisir.

Néanmoins, l’auteure est consciente du fait qu’il faut parfois beaucoup de courage pour ne pas être découragé et que la vie n’est pas exempte de cruauté. La souffrance sous diverses formes existe, inutile de demeurer dans le déni. Mais il faut aussi se souvenir que l’on a tous surmonté, un jour ou l’autre, la douleur. Ainsi, il faut s’accrocher à l’espoir et non au désespoir. On doit se projeter dans ses rêves, dans ce que la vie a de mieux à offrir et poursuivre ses rêves, puisque cela demeure le plus beau cadeau que l’on puisse se faire.

Apprendre à développer son intuition

Photo courtoisie

Ceux qui connaissent des gens d’affaires qui ont réussi ont souvent remarqué qu’il s’agit de personnes dotées d’une bonne intuition, ceux qui ont le fameux flair nécessaire à dénicher la bonne affaire. Certains iront jusqu’à dire qu’ils sont « chanceux ». Mais saviez-vous qu’il est possible de développer son intuition au même titre que d’autres facultés, comme la télépathie ou la clairvoyance ? Si pour certaines personnes, il s’agit d’un don inné et que l’intuition est là sans effort, il est tout de même possible de devenir plus intuitif, même si pour y arriver, il faudra déployer quelques efforts puisqu’il s’agit d’une faculté qui sommeille en chacun de nous. Dans son livre, Développez vos talents subtils, l’auteur Luc Bodin, ancien médecin, propose des outils à la portée de tous en lien avec diverses perceptions, dont la communication avec les animaux, la perception de l’aura et plusieurs autres thèmes qui pourront vous être utiles dans votre processus de développement.

Pour tout savoir sur le yoga

Photo courtoisie

Voilà l’encyclopédie la plus complète en la matière. Il a fallu trois ans de travail et une cinquantaine d’auteurs pour arriver à livrer un ouvrage aussi riche qu’intéressant et rassemblant philosophes, anthropologues, sociologues et enseignants de yoga. La directrice du collectif, Ysé Tardan-Masquelier, docteure en histoire et en anthropologie des religions, qui a notamment enseigné à la Sorbonne et qui a publié de nombreux livres, décortique dans cet ouvrage tout ce qui concerne le yoga, son origine comme ses nombreuses pratiques, notamment le néo-hindouisme qui a mené cette discipline de l’Inde vers l’Occident, jusqu’à la mondialisation du yoga. Une excellente encyclopédie tant pour les adeptes que pour ceux qui souhaitent s’initier à l’unification de l’être, aussi bien sur le plan physique que psychique.