Ma vie en films: «Le cinéma est une espèce de cocon immense» - Nathalie Roy

Pour commencer la nouvelle année, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a répondu avec enthousiasme et dynamisme à nos questions cinéma, élargissant la réflexion – et les souvenirs – pour parler d’art...

Mme Roy, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

C’était en 1973, j’avais 9 ans. Mon père nous avait emmenés voir une comédie qui s’appelait «J’ai mon voyage» avec Dominique Michel, Régis et René Simard. C’est très drôle, je me souviens avoir savouré le film. C’était la première fois que j’entrais dans un cinéma. Replacez-vous en 1973, on n’emmenait pas les enfants au cinéma, c’était vraiment une grande sortie pour la famille et ça m’avait beaucoup impressionnée.

Votre premier film marquant?

Un film qui rentre dedans et qui fait réfléchir a été «Le déclin de l’empire américain». On est en 1986, je suis à l’université et je vais le voir avec mon amoureux de l’époque. J’avais trouvé ça tellement bon! Gabriel Arcand était tellement fabuleux... et les textes. Des textes dans lesquels il y avait une vérité coup-de-poing.

Et un plus récent?

Dans un registre tout à fait différent, je vous avoue que j’ai eu un gros coup de cœur pour «L’arracheuse de temps», le dernier Fred Pellerin. C’est absolument envoûtant et on est ailleurs. On est dans la bonté, dans la beauté, on est dans le magnifique, j’allais dire l’onirique. C’est bien fait, le jeu des acteurs est génial. Si vous ne l’avez pas vu, c’est un film qui fait du bien... et on en a besoin.

La trame sonore qui a bercé votre adolescence?

Oh... c’est celle de «La fièvre du samedi soir»! J’ai adoré cette musique et je l’aime encore. Je me confesse: je suis une fan finie! Cet album double... toutes les pièces peuvent encore tourner. Le film a mal vieilli, mais la trame musicale est toujours bonne. À la même époque, il y avait «Grease» aussi. Ces deux trames ont vraiment bercé mon adolescence.

Votre adaptation cinématographique d'une oeuvre – roman, biographie, pièce de théâtre, etc. – préférée?

La plus belle pour moi est l’adaptation du roman de Roger Lemelin, «Les Plouffe», de Gilles Carle. Ce film vient tellement me chercher! Et lui a bien vieilli. Vous l’écoutez et il est encore pertinent. Ça dépeint la famille québécoise de cette époque, ce sont nos racines! Ce sont mes grands-mères, mes grands-pères que je vois... c’est tellement vrai. Et cette espèce d’émancipation que les femmes tentaient d’avoir. On vient de loin comme nation québécoise! Dans une autre catégorie, et plus récent, il y a «Bordeline» de Lyne Charlebois. On parle de troubles de santé mentale, le jeu des acteurs, la force du texte. Tout est dans le jeu.

Votre définition du cinéma?

Pour moi, le cinéma, c’est d’aller dans un endroit où l’on va se faire envelopper. L’enveloppement des gros bas, l’enveloppement du noir, l’enveloppement de cet écran géant, l’enveloppement du son et l’enveloppement de la lumière projetée sur l’écran. Le cinéma est une espèce de cocon immense dans lequel on est capable de se retrouver complètement en communion avec l’écran.

En quoi pensez-vous que la pandémie a changé notre rapport à l'art en général et au cinéma en particulier?

Je pense que ça nous a fait prendre conscience à quel point l’art, les sorties culturelles, contribuaient à notre bien-être psychologique. Je crois que cela contribue à un sentiment de plénitude et de bonheur. Quand on a pu sortir à nouveau, je suis allée au théâtre, au concert. J’en suis sortie avec une légèreté. Et les larmes aux yeux.