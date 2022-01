Buccaneers: moins de luxe pour Tom Brady

Depuis l’an dernier, Tom Brady a fait opérer sa magie avec les Buccaneers en misant sur une armada de redoutables munitions à sa disposition. Après la blessure de Chris Godwin et le départ fracassant d’Antonio Brown, voilà que le groupe de receveurs à Tampa n’affiche plus la profondeur qui faisait des envieux à travers la ligue.

Godwin était le meneur chez les Bucs avant la blessure au genou qui a mis fin à sa saison, avec 98 réceptions et 1103 verges. Brady l’a aussi ciblé 127 fois, ce qui en est fait son receveur de prédilection.

Brown, pour sa part, a raté 10 matchs, mais ses 42 réceptions, 545 verges et quatre touchés montrent que malgré sa personnalité explosive, il demeurait un élément clé pour Brady sur le terrain. Dans les 10 matchs ratés, les Bucs ont montré une fiche de 6-4. Que l’on aime ou pas l’individu importe peu dans l’équation.

Il revendiquait aussi 10 jeux de 20 verges et plus, soit près de 25% de ses réceptions. Ce potentiel explosif risque de manquer à l’attaque des Buccaneers.

Mike Evans demeure un receveur de premier plan, mais il est présentement blessé à la jambe et joue amoché.

L’homme de la situation

Tout ça ne semble pas très rassurant en vue des séries, mais si un quart-arrière peut faire fi de tels obstacles, c’est bien Brady.

En carrière, il a lancé 704 passes de touchés à 91 joueurs différents, en incluant les séries éliminatoires. Dimanche, face aux Jets, les six plus longs jeux aériens des Bucs ont été l’œuvre de six receveurs différents. Rares sont ceux qui distribuent leurs passes à un si vaste éventail.

Évidemment, en séries, les Bucs devront reproduire un scénario similaire contre des clubs infiniment supérieurs aux Jets.

Ce n’est pas non plus comme si les Buccaneers tombaient soudainement nus en pleine rue. Il y a encore beaucoup de talent chez les ailiers rapprochés, notamment avec l’apport du fidèle complice Rob Gronkowski et de Cameron Brate.

Il n’en demeure pas moins que l’an dernier, Brown a inscrit deux touchés en séries, dont un au Super Bowl. Godwin avait quant à lui été à son meilleur en finale de conférence face aux Packers, avec 110 verges de gains. Il s’agit de pertes difficiles à combler.

Travail à faire

Si Evans parvient à retrouver la forme, les Bucs ne devraient pas trop souffrir. Depuis que Brady est arrivé à Tampa, c’est souvent le numéro 13 qu’il vise dans la zone des buts avec 25 touchés.

Sinon, il y aura d’autres opportunités pour des ailiers espacés qui avaient jusque-là bien peu de place au sein de l’attaque.

Tyler Johnson est un prometteur choix de cinquième ronde en 2020 qui gagne à être connu. Sauf que lors des 10 matchs ratés par Brown, il n’a pas pour autant explosé, avec seulement 23 réceptions pour 241 verges et aucun touché. Il faudra aussi voir si l’émergence récente de Cyril Grayson perdurera.

Scotty Miller a vu trop peu de terrain après une saison 2020 intéressante. Il avait montré une moyenne de 15,2 verges par réception et c’est probablement lui qui devra s’imposer comme menace verticale.

Bref, Brady et son groupe de receveurs devront travailler d’arrache-pied dans les jours à venir pour créer une véritable chimie. Personne ne remplace une production monstre comme celle que pouvaient fournir des joueurs comme Godwin et Brown en claquant des doigts.

La tâche des Bucs pour répéter leurs exploits de l’an dernier se complique, mais tant que le mur du temps n’aura pas frappé Brady, impossible de les rayer de la course.

NOS PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 18

SAMEDI

MES CHOIX

Kansas City à Denver (16 h 30) | CHIEFS

Dallas à Philadelphie (20 h 15) | COWBOYS

DIMANCHE

MES CHOIX

Green Bay à Detroit (13 h) | PACKERS

Indianapolis à Jacksonville (13 h) | COLTS

Washington à NY Giants (13 h) | WASHINGTON

Chicago au Minnesota (13 h) | VIKINGS

Tennessee à Houston (13 h) | TITANS

Pittsburgh à Baltimore (13 h) RAVENS

Cincinnati à Cleveland (13 h) | BROWNS

San Francisco à LA Rams (16 h 25) | 49ERS

Caroline à Tampa Bay (16 h 25) | BUCCANEERS

Seattle en Arizona (16 h 25) | CARDINALS

Nouvelle-Angleterre à Miami (16 h 25) | PATRIOTS

La Nouvelle-Orléans à Atlanta (16 h 25) | SAINTS

NY Jets à Buffalo (16 h 25) | BILLS

LA Chargers à Las Vegas (20 h 20) | CHARGERS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 12 en 16 (75%)

TOTAL CETTE SAISON : 163 en 256 (63,7%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Chiefs de Kansas City (11-5) vs Broncos de Denver (7-9)

ENCORE SUR L’ACCÉLÉRATEUR

La défaite des Chiefs face aux Bengals a laissé un goût amer qu’il faut vite chasser. Le premier rang dans la conférence nationale, actuellement détenu par les Titans, demeure à l’enjeu pour les Chiefs et il faut donc prévoir que leurs meilleurs joueurs seront impliqués. Patrick Mahomes n’a jamais perdu à ce jour face aux Broncos (8-0) et les Chiefs ont remporté leurs 12 derniers duels contre leurs rivaux de division. Est-ce le dernier match de Vic Fangio à la barre des Broncos?

Chiefs par 12

Cowboys de Dallas (11-5) vs Eagles de Philadelphie (9-7)

OCCASION DE REBONDIR

Est-ce que les Cowboys feront jouer substantiellement leurs partants? C’est une question importante. Il leur est encore possible de grimper au classement dans la conférence et probablement que l’équipe voudra terminer sur une meilleure note que la dernière défaite face aux Cardinals. Les Eagles sont dans une situation similaire. Ils ont peu à gagner et l’occasion serait belle de permettre à Jalen Hurts de soigner sa cheville. Parions sur le fait que les Cowboys voudront rebondir.

Cowboys par 4

Packers de Green Bay (13-3) vs Lions de Detroit (2-13-1)

TEMPS PARTAGÉ

Les Packers devraient, en quelque sorte, faire jouer leurs vedettes en temps partagé. Aaron Rodgers s’est dit dans le camp de ceux qui croient au momentum avant d’entrer en séries et affirme qu’il jouera même si le match face aux Lions n’a pas le moindre enjeu. Les Packers sont déjà assurés du premier rang dans la conférence. Il s’agit d’une occasion inespérée pour les Packers de donner du temps de jeu au jeune quart Jordan Love. Même avec des réservistes en deuxième demie, ça suffira.

Packers par 7

Colts d’Indianapolis (9-7) vs Jaguars de Jacksonville (2-14)

RIEN DE GARANTI

Si les Colts l’emportent, ils obtiennent leur billet pour les séries. Attention, toutefois, rien n’est dans la poche! À leurs 33 derniers matchs, les Jaguars montrent un dossier respectable de 2-2 face aux Colts... et de 2-27 face au reste de la NFL! Les Colts n’ont pas gagné à Jacksonville depuis 2014. Les Jaguars sont cependant tellement pitoyables que les Colts ne bousilleront pas leur chance. Les gradins à Jacksonville seront remplis partisans costumés en clowns, qui protestent contre leur propre organisation.

Colts par 10

Équipe de Washington (6-10) vs Giants de New York (4-12)

ATTAQUE MORTE

Bonne ou mauvaise nouvelle, c’est selon les perceptions, Mike Glennon ratera la rencontre. C’est donc dire que le quart-arrière des Giants sera Jake Fromm, après un premier départ désastreux il y a quelques semaines. À ce stade, rien n’est pire que Glennon. Un certain Brian Lewerke sera le substitut. C’est là où en est rendue la triste attaque des Giants, qui ont inscrit un touché à leurs 35 dernières possessions. Ça donne envie de regarder ce duel sans lendemain, n’est-ce pas?

Washington par 9

Bears de Chicago (6-10) vs Vikings du Minnesota (7-9)

AU REVOIR, LES ENTRAÎNEURS?

Il est fort possible que ce soit le dernier match à la barre pour l’entraîneur-chef des Bears Matt Nagy, mais aussi pour son vis-à-vis des Vikings, Mike Zimmer. Les matchs entre ces deux ennemis sont souvent âprement disputés. Cinq des sept derniers ont été décidés par une possession et la défensive prend souvent le dessus. Kirk Cousins revient en poste pour les Mauves et la force de frappe offensive est donc supérieure à celle des Bears, qui renouent avec Justin Fields.

Vikings par 4

Titans du Tennessee (11-5) vs Texans de Houston (4-12)

POUR LE PREMIER RANG

Les Titans doivent remporter ce match pour s’assurer du premier rang dans la conférence américaine. Il est donc impensable qu’ils reposent leurs partants, sauf bien sûr s’ils se dotent rapidement d’une avance confortable face aux Texans. Le porteur Derrick Henry a renoué avec l’entraînement, mais ne devrait pas être en uniforme. L’équipe préfère le préserver pour un retour en séries. Les Texans ont remporté deux de leurs trois derniers matchs et ne peuvent être pris à la légère.

Titans par 7

Steelers de Pittsburgh (8-7-1) vs Ravens de Baltimore (8-8)

ADIEUX POUR BIG BEN

Après un dernier match fort émotif à Pittsburgh, le vétéran quart-arrière Ben Roethlisberger vivra fort probablement son dernier tour de piste chez l’ennemi de toujours, à Baltimore. Pour une place en séries, il faut vaincre les Ravens, puis espérer une défaite des Colts et que le duel Raiders-Chargers ne se termine pas par une nulle. Pour les Ravens, c’est aussi fragile comme scénario. Il faut battre les Steelers, en plus de revers des Colts, Chargers et Dolphins. Lamar Jackson demeure sur la touche.

Steelers par 2

Bengals de Cincinnati (10-6) vs Browns de Cleveland (7-9)

PAS LES MÊMES BENGALS

Une version différente des Bengals sautera sur le terrain. L’enjeu pour le positionnement au classement sera minime si les Chiefs gagnent samedi soir. Des cas de COVID-19 frappent en ce moment les Bengals et le quart-arrière Joe Burrow soignera son genou endolori. À sa place, Brandon Allen ravivera de mauvais souvenirs de 2020. Les Browns seront privés de Baker Mayfield, mais en Case Keenum, ils misent sur un quart substitut de qualité. Ils courront à outrance face aux Bengals.

Browns par 7

49ers de San Francisco (9-7) vs Rams de Los Angeles (12-4)

LA BÊTE NOIRE

Les 49ers doivent remporter ce duel (ou voir une défaite des Saints face aux Falcons) pour prendre part aux séries. C’est une lourde commande de battre les Rams, qui eux se battent toujours pour le deuxième rang dans la conférence. Sauf que les Niners ont remporté leurs cinq derniers duels face aux Rams, dont le dernier de manière écrasante par 31-10, en novembre. Le jeune Trey Lance en sera à son troisième départ en carrière, sauf si Jimmy Garoppolo joue malgré une blessure au pouce. Pas idéal!

Rams par 3

Panthers de la Caroline (5-11) vs Buccaneers de Tampa Bay (12-4)

RETOUR AU CALME

Après une victoire mouvementée par le départ d’Antonio Brown et acquise de peine et de misère face aux Jets, les Buccaneers prendraient bien une petite semaine moins fertile en émotions. Leurs partants joueront et les Panthers sont amorphes avec six défaites de suite avec une maigre récolte de 13,7 points par match en moyenne. Leur quart-arrière Sam Darnold continue de distribuer les cadeaux, avec deux autres revirements dimanche dernier. Pas de raison que ça change...

Buccaneers par 10

Seahawks de Seattle (6-10) vs Cardinals de l’Arizona (11-5)

LA FIN POUR WILSON?

Il est permis de se demander si ce sera le dernier match du quart-arrière c avec les Seahawks. Cette équipe ne va nulle part et les rumeurs d’un départ imminent reprennent. L’attaque a enfin retrouvé ses repères la semaine dernière, mais la défensive des Cardinals posera un défi bien différent de celle des Lions. Les Cardinals peuvent encore remporter l’Ouest s’ils gagnent et que les Rams perdent. Attention cependant, leur fiche est de 3-4 à la maison.

Cardinals par 6

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (10-6) vs Dolphins de Miami (8-8)

UN AUTRE FAUX-PAS?

L’idée que les Patriots ont le don d’échapper un match en décembre ou janvier face aux Dolphins est bien plus qu’une simple impression. Dans leur traditionnel duel de fin de saison, les Dolphins ont remporté les quatre dernières éditions. Depuis 2013, les Patriots montrent un dossier désastreux de 2-6 à Miami. Les Patriots peuvent encore rêver au titre de division s’ils gagnent et que les Bills s’inclinent. Peu de chances, mais ils se battront.

Patriots par 7

Saints de La Nouvelle-Orléans (8-8) vs Falcons d’Atlanta (7-9)

ENCORE UNE CHANCE

Les Saints ne sont pas morts. Pour poursuivre leur parcours en séries, ils doivent battre les Falcons et voir les 49ers tomber aux mains des Rams. L’attaque devra faire mieux que ses 10 points par match des trois dernières semaines parce que même si les Falcons ne sont pas des adversaires redoutables, ils peuvent marquer des points à l’occasion. La défensive des Saints n’a pas donné de touché dans deux des quatre derniers matchs et devrait encore une fois faire la différence.

Saints par 3

Jets de New York (4-12) vs Bills de Buffalo (10-6)

PREMIÈRE DEPUIS 1995?

Si les Bills l’emportent, ils feront tout un cadeau à leurs partisans. Une victoire leur procurerait le championnat de leur division, ce qu’ils n’ont pas concrétisé à Buffalo depuis le 17 décembre 1995. Les Bills ont remporté leur division la saison dernière, mais c’était dans une victoire à Denver. Ce sera un objectif clair pour les joueurs de récompenser la base de partisans la plus loyale qui soit. Les Jets montrent signe de vie, mais pas assez pour jouer les trouble-fêtes.

Bills par 17

Chargers de Los Angeles (9-7) vs Raiders de Las Vegas (9-7)

LES SÉRIES OU LES VACANCES

Rien de plus simple et délicieux comme scénario : le gagnant de ce duel du dimanche soir qui mettra un terme à la saison régulière passe en séries éliminatoires. Les Raiders auraient l’opportunité de se qualifier malgré un revers, seulement si les Colts et Steelers perdent ou font match nul. La défensive contre la passe des Raiders paraît bien récemment, mais la qualité des quarts affrontés (Drew Lock, Nick Mullens, Taylor Heinicke) n’a rien à voir avec le défi que présente Justin Herbert et son armada.

Chargers par 7

