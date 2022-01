Pour bien amorcer l’année

Les intentions sont souvent bonnes lorsque le moment est venu d’amorcer une nouvelle année. Vivre en santé est probablement l’affirmation que l’on entend le plus souvent. Si se mettre au sport n’est pas évident pour tout le monde, l’idée de s’adonner au stretching est sans doute une belle option de rechange. En plus d’être facile à pratiquer à la maison, peu importe son niveau de souplesse, les exercices sont conçus pour supprimer la douleur, tout en retrouvant sa flexibilité et la forme physique.

Êtes-vous de ceux qui travaillent de la maison de longues heures devant un ordinateur sans faire de pause ? Si c’est le cas, vous avez probablement des tensions au cou et au dos. Sachez qu’il est possible d’enrayer la douleur en plus de gagner en souplesse et en bien-être grâce aux étirements que propose l’auteur Bob Anderson, qui enseigne le stretching depuis 45 ans.

Son livre, qui vient d’être réédité en version améliorée, compte pas moins de 150 étirements différents, tous illustrés, et 27 enchaînements pour guérir ou prévenir différents maux. On les pratique à sa guise, à son rythme, selon les parties du corps que l’on souhaite travailler et, croyez-moi pour en avoir essayé quelques-uns, ils sont très efficaces.

Les techniques de Bob Anderson qui se situent entre la gymnastique et le yoga comptent des dizaines de millions d’adeptes, principalement des Américains.

Principaux avantages

La devise de Bob Anderson, ne jamais repousser ses limites puisque cela conduit trop souvent à des blessures.

Le stretching vise à diminuer les tensions musculaires et à faciliter la liberté de mouvement. Il peut être pratiqué peu importe l’âge et le niveau de souplesse puisqu’on y va à son propre rythme.

Les techniques proposées dynamisent le corps. Elles permettent également de conserver une bonne souplesse et d’éviter les raideurs qui surviennent avec l’âge. L’auteur suggère d’oublier l’idée qu’il n’y a pas de profit sans souffrance. Ici, nous ne sommes pas dans la performance physique ni dans la souffrance, en revanche, on recommande une certaine régularité afin d’obtenir de bons résultats.

Dans certains cas, seulement cinq minutes peuvent suffire pour se sentir moins tendus. Quant à ceux qui demeurent longtemps debout, des exercices spécifiques sont également proposés. Même en voiture ou en avion des étirements peuvent aider à procurer un bien-être.

Le dos mis à l’épreuve

Dans son livre, l’auteur propose des exercices pour chaque partie du corps ; les jambes, les pieds, les bras, les hanches, les épaules, les poignets. Néanmoins, une bonne partie du livre est dédiée aux maux de dos, comme il s’agit d’une partie du corps très sollicitée qui incommode une grande partie de la population trop souvent assise. Certains exercices se font en position couchée, d’autres peuvent être pratiqués assis directement sur une chaise de travail.

Une foule de conseils sont aussi offerts, notamment sur la position à prendre lorsque vous avez à lever quelque chose de lourd.

Un livre utile pour quiconque souhaite se libérer des douleurs liées aux tensions et au manque de souplesse.

Pour en apprendre plus sur le stretching et Bob Anderson, on visite : www.stretching.com