«Star Académie – L’audition finale»: les candidats mis à l’épreuve

Une trentaine de jeunes artistes participent à «Star Académie – L’audition finale» pour tenter de décrocher une des 15 places disponibles pour la nouvelle saison du populaire rendez-vous musical de TVA.

Chacun va devoir chanter une chanson sur scène devant les trois profs permanents, qui vont ensuite décider de leur avenir. Ces ultimes auditions, enregistrées devant public à la fin de l’automne, seront diffusées du 10 au 13 janvier, à 19 h 30.

C’est avec une assurance et un certain aplomb que Camélia Zaki, 17 ans, s’est avancée sur la scène de l’audition finale, installée dans les studios de TVA. Face à elle, Lara Fabian, Guylaine Tremblay et Gregory Charles l’ont écoutée avec sérieux et attention interpréter «Sober» de Demi Lovato. Dès la dernière note, le public s’est levé pour applaudir à tout rompre, tout comme les profs.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Test grandeur nature

Pour cette nouvelle saison, l'équipe de production de «Star Académie» était soucieuse de préparer adéquatement les candidats à ce qui les attend.

«Le mieux, c’est de le vivre à une plus petite échelle, a expliqué Jean-Philippe Dion, producteur de l’émission. La trentaine de candidats sélectionnés peuvent donc se familiariser avec ce contexte particulier. Ils voient les caméras, les projecteurs, le public devant eux et s’imprègnent de l’ambiance. C’est aussi la première fois qu’ils chantent devant les profs.»

L’un après l’autre, ils sont appelés à livrer une prestation qui va leur permettre d’accéder éventuellement à l’Académie. Les trois profs ont la possibilité de recruter directement le candidat, soit de l’inviter à défendre sa place lors du premier variété, ou simplement le remercier d’être venu participer à cette étape.

«On est dans un rôle pédagogique, a confié Gregory Charles. Personne ne peut dire ce qui va arriver avec chacun d’eux. Il faut essayer d’utiliser notre instinct, notre expérience, et visualiser ou prévoir comment on va être capables de participer à leur progression. On fait référence aux capacités vocales et musicales des jeunes, mais au-delà de tout ça, il y a aussi des capacités humaines en jeu.»

Pour le producteur, ces auditions finales sont aussi un moyen de tester les candidats. «Pour entrer à l’Académie, il ne faut pas forcément être le meilleur, il faut avoir une bonne base et être motivé. Mais on a gardé ceux qui étaient les plus travaillants. On a pu voir ceux qui sont arrivés très solides en ayant travaillé de leur côté. Ça nous en dit long.»

Une responsabilité accrue

Pour les profs, la responsabilité est encore plus grande dans cet exercice. «Ce qui est assez rassurant, c’est que le public réagit immédiatement aux prestations des candidats, a indiqué Gregory Charles. Là où je trouve qu’on a une grande responsabilité, c’est que, pour eux, c’est déjà quelque chose de ne pas vouloir décevoir ta famille qui te soutient, mais ce l’est encore plus quand tu vois que les profs croient en toi dès le départ. Ça met la barre haute.»

À l’issue des auditions finales, cinq candidats auront obtenu leur laissez-passer et 14 devront livrer une prestation, lors du premier variété, pour obtenir le vote du public. Quinze candidats feront ensuite leur entrer à l’Académie de Waterloo, en Estrie.

Plusieurs rendez-vous pour la nouvelle saison de «Star Académie»:

-«Star Académie – L’audition finale» sera diffusée du lundi 10 au jeudi 13 janvier, à 19 h 30, à TVA.

-Le premier variété de la saison, piloté par Marc Dupré, sera présenté le dimanche 16 janvier, à 19 h, à TVA. On va notamment rendre hommage à Daniel Bélanger.

-Quant à la quotidienne, elle sera proposée du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA, à compter du 17 janvier.

-Rappelons que le retour des caméras 24/7 à «Star Académie» va permettre aux clients Mobilité et Helix Télé de Vidéotron de suivre les Académiciens dans les coulisses du variété du dimanche ainsi que dans l’autobus entre les Studios MELS et l'Académie de Waterloo, en Estrie.

