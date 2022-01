Un match de trop...

Tous les jours, des joueurs qui se retrouvent doivent se soumettre au protocole de la COVID-19.

Des matchs sont reportés à plus tard.

Au Canada, les gradins sont vides, aux États-Unis, c’est à croire que la pandémie n’existe pas sauf si on consulte la liste des joueurs ayant reçu des tests positifs.

On cherche des solutions, mais on n’en trouve pas.

Pourtant, l’une des décisions que l’on devrait prendre n’est-elle pas justement de remettre un match ?

Le match des étoiles, on s’entend.

Je veux bien croire que Gary Bettman en fait un événement annuel dans le but d’inviter les principaux commanditaires de la ligue, ceux qui permettront, cette année, au hockey professionnel d’atteindre le plateau des cinq milliards au chapitre des revenus.

Le hockey étant un business, on peut comprendre Bettman.

Par contre, la pandémie ne doit pas être invitée à la fête et pour l’en écarter, l’annulation du match des étoiles semble une option qu’on ne peut rejeter.

Déjà, on croit que les joueurs profiteront de la pandémie pour déclarer forfait. On ne veut surtout pas prendre des risques inutiles si l’on tient à bien se préparer pour le sprint final. Habituellement, quand un joueur invité au match des étoiles se désiste, il écope d’une suspension d’un match, si évidemment il ne parvient pas à prouver qu’il avait une bonne raison de s’absenter.

Ce que Gary Bettman devrait comprendre, c’est que la Ligue nationale tient absolument à présenter 82 matchs. Qu’on va dresser un nouveau calendrier qui sera encore plus exigeant pour les joueurs. Si on tient vraiment à faire une trêve de cinq jours pour la présentation de ce match annuel, match qui n’a aucune signification, pourquoi alors ne pas profiter de l’occasion pour stopper les activités pendant cinq jours afin qu’on puisse se lancer dans la deuxième moitié de la saison avec des effectifs en meilleure forme ?

Au fait, si la pandémie a bien servi la cause des propriétaires dans le dossier de la participation des patineurs aux Jeux de Pékin, comment peut-on expliquer la présentation d’un match des étoiles au milieu d’une saison déjà marquée par la remise de 81 matchs, en date du 6 janvier ?

Le DG : tic, tic, Tic...

Donc, le compte à rebours est enclenché.

Les premières démarches du comité de sélection, surtout de Jeff Gorton, ont été concluantes, dit-on, puisqu’on a obtenu la permission de parler aux principaux candidats.

Le contraire aurait été étonnant parce que les équipes permettront toujours à un de leurs employés d’améliorer ses conditions de travail.

Qui sera l’heureux élu ?

Je présume que votre choix répond sans doute à plusieurs critères attachés la sélection du candidat. Ils ont tous des qualités intéressantes, différentes dans plusieurs cas, mais ce sera aux membres du comité et surtout à Jeff Gorton de prendre la décision.

Je vois mal les membres du comité proposer un candidat qui n’aura pas l’accord de Gorton. Après tout, c’est lui qui sera le patron. On l’a justement embauché pour relancer la concession avec le personnel qu’il juge le plus qualifié pour l’accompagner dans cette aventure.

N’oublions pas que la tâche sera ardue.

Après tout, si Marc Bergevin n’a pu s’entendre avec le propriétaire, c’est qu’on lui a reproché plusieurs décisions prises au cours des dernières années.

Le contrat de Brendan Gallagher sera lourd à supporter.

Les absences répétées de Carey Price remettent en question le statut du gardien.

Au niveau du recrutement, on devra s’assurer que les erreurs du passé, et elles sont nombreuses, ne se répéteront pas. On devra donc améliorer le personnel.

Quel candidat présentera le modèle d’affaires répondant vraiment aux nouveaux objectifs de l’entreprise ? Quel candidat s’avérera un allié de haut niveau pour le vice-président des opérations ?

Au suivant s’il vous plaît...

Bravo Chantal !

On ne peut que se réjouir de la nomination de Chantal Machabée au poste de vice-présidente aux communications du Canadien.

J’ai eu le plaisir et le privilège de travailler aux côtés de Chantal lors de mes années à RDS. Elle a toujours exercé son métier avec beaucoup de détermination et, également, avec une passion débordante.

Toutes ces qualités, elle va les appliquer à faire de ce nouveau défi un succès.

Sa grande générosité va lui permettre de se démarquer dans un nouveau contexte, plus exigeant, mais elle saura sûrement s’y adapter avec la même passion qui la caractérise.

Déjà, le fait qu’elle songe à « rapatrier » les anciens joueurs de l’organisation qui ont été « oubliés » au fil des dernières saisons démontre qu’elle tient à ce que l’histoire de l’organisation mérite qu’on la respecte.

Un gardien svp

Trouvez un bon gardien et, habituellement, vous allez découvrir un bon entraîneur. Dave Tippett réalise de plus en plus que sa marge de manœuvre s’amenuise chaque jour. Mais peut-on le blâmer pour les insuccès des Oilers d’Edmonton ? Ken Holland a-t-il été imprudent en gardant les deux gardiens actuels ? Absolument. Il aurait dû faire une priorité à l’été de dénicher un gardien de haut niveau. Maintenant, il doit dresser une liste de gardiens qui, pour la plupart, occupent un poste de réserviste. Enfin, pour la plupart. Il y a Marc-André Fleury qui est un candidat intéressant. Reste-t-il encore des ressources chez Braden Holtby ? Semyon Varlamov est un cas intéressant au sein d’une équipe, celle des Islanders, qui risque de rater les séries. A-t-on Jake Allen sur cette liste ? On devrait, dans les circonstances...

J’observais les Flyers de Philadelphie, jeudi soir, et le départ d’Alain Vigneault n’a rien changé. Pourquoi ? Carter Hart est imprévisible. Ryan Ellis, qui devait être le joueur numéro un de la brigade défensive, n’a disputé que quatre matchs cette saison. Sean Couturier se retrouve encore une fois sur la touche. Travis Konecny connaît une saison ordinaire. Et il y a le dossier Claude Giroux, qui pourra se prévaloir de son statut de joueur autonome sans compensation, en juillet prochain. Sera-t-il de retour à Philadelphie ? J’en doute fortement.