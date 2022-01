Difficile de se faire dépister en Floride

La Floride connait plusieurs difficultés avec ses tests de dépistage de la COVID, rapporte la collaboratrice de TVA Nouvelles Marie Poupart.

Les délais entre le test et les résultats sont excessivement, allant parfois jusqu’à cinq jours. Cette situation semblait s’être exacerbée pendant le temps des Fêtes, avec les nombreux voyageurs étrangers présents aux États-Unis.

En Floride, il est possible de se faire dépister dans les pharmacies, et dans des cliniques privées, en plus de cliniques mobiles où les tests sont gratuits.

Toutefois, plusieurs pharmacies contactées ne prenaient plus de nouveaux clients, et les cliniques privées coûtent très cher étant donnée la demande élevée.

De plus, les délais dans les cliniques privées sont aussi très longs, allant de trois à cinq jours pour un résultat.

Ceci peut poser un problème pour ceux qui souhaitent entrer au pays. Pour pouvoir passer la frontière canadienne, les voyageurs doivent présenter un test PCR négatif réalisé il y a moins de 72 heures.

Marie Poupart explique que les gens prennent donc rendez-vous pour un test PCR à plusieurs endroits pour s’assurer d’avoir un résultat à temps.

Hausse record

À West Palm Beach, où elle se trouve, pas moins de 21 % des gens ont contracté la COVID-19. Elle signale que le nombre de cas a atteint un record vendredi, avec 77 000 cas, durant à peine 24 heures. «Du jamais vu!», s’est exclamée la collaboratrice.

Là-bas, cela signifie le double du nombre de cas par rapport au pire de la crise, cet été, causée par le variant Delta.

Bientôt, la barre des 90 000 cas par jour pourrait être franchie.

