Du jamais-vu

Ça me chicote dans le petit cerveau depuis que j’ai lu avec stupéfaction et épatement que Chantal Machabée quittait RDS pour le Canadien. Je connais et j’adore Chantal depuis ses débuts. Une passionnée intelligente, résolue, solide, audacieuse, et mettez-en. Aussitôt que tu la connais, tu l’aimes. Ses deux grands gars, son métier, sa vie de femme, sa joie de vivre, elle te convainc de tout en vrac. Une folle de la vie. Quand elle est sérieuse, c’est dramatique, quand elle rit, c’est la fête. Une super personne.

Oui, dans des conditions normales, c’est une maudite belle job des hautes sphères de notre société, dans une des organisations sportives les plus légendaires de la planète, et la chance de conclure une carrière extraordinaire.

Là où le bât blesse, c’est que les conditions ne sont pas normales, très loin de là.

Bien avant d’harmoniser comme elle le souhaite la relation entre le milieu journalistique et son organisation, bien avant de faciliter les contacts entre les joueurs et les médias, bien avant de rapprocher le public de l’équipe, des anciens, etc., il y a des montagnes de roc qui n’ont pratiquement jamais été confrontées avant.

CÔTE À PIC

À commencer par cette pandémie qui n’en finit plus et qui est venue assassiner les rivalités, les calendriers, les développements naturels d’un sport de haut niveau. Plus rien ne tient, les athlètes sont malades, les spectateurs ne sont plus les bienvenus au travers des annulations multipliées et imprévisibles.

Chantal s’assoit devant son bureau et le produit qu’on lui confie n’a jamais été aussi bas, aussi chétif et épuisé. Voilà des semaines que c’est la déprime avec non seulement une quantité de blessés comme on n’en a rarement dénombré, des infectés comme on n’en a jamais vu, mais aussi des ennuis psychologiques chez des joueurs clés.

Tu arrives et ton club est au dernier rang, et comment expliquer au monde que la LNH n’a même pas le respect d’annuler des matches où il n’y a pas un nombre minimalement respectable de compétiteurs sur le banc. Comment expliquer aux gens que Jeff Gorton n’a pas eu le réflexe d’appeler Bettman pour lui dire qu’il n’a plus de club à envoyer sur la glace, ne serait-ce que pour une forme de décence envers les gens qui paient le gros prix pour les voir quand ils ne sont pas là.

Chantal arrive avec ses cartons flambants neufs, mais dans ce qui devient la comédie du GM Académie, comme l’écrivait José Théodore. Le Canadien et le GM à deux têtes, cette situation est d’un ridicule consommé, alors qu’on laisse couler des infos, fausses et vraies, à la goutte.

HIT THE ROAD

Je te souhaite que Montréal change, Chantal, avec ses innombrables journalistes qui demandent l’exclusivité et qui sortent le poignard dès qu’ils en ont l’occasion. Oui, certains de ces scribes qui, souvent, se croient fins analystes et qui ne connaissent pas la différence entre un beau jeu et une erreur. Ces lanceurs de rumeurs qui transigent dans les 5 à 7.

Ce qui émanera de ton bureau, de ta création, de ton génie, je n’ai aucun doute, aucune appréhension. Pour le reste, il y a du pain sur la planche et on n’est pas vraiment sorti de l’auberge.

Mais tu es tellement formidable Chantal. Je ne te souhaite que du bonheur, comme celui que tu répands autour de toi depuis si longtemps.

Have fun.

De l’enclave