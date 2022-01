Escale en Norvège

Avec ce roman, on pourra respirer l’air salé de la mer de Norvège et en sentir les embruns. Dépaysement garanti, surtout si on a un faible pour les huis clos qui dérangent.

Le phare de Kjeungskjær, qui existe réellement, a été bâti en 1880 sur un îlot au large des côtes norvégiennes, à environ trois kilomètres du tout petit village d’Uthaug. Onze mois par année, quelqu’un doit donc y demeurer pour pouvoir allumer chaque jour la lanterne permettant aux marins de rentrer à bon port.

Lassen y a ainsi habité pendant plus de 20 ans. Mais après la mort de sa tendre et chère épouse, il sera incapable de supporter bien longtemps l’incroyable solitude des lieux, et bientôt, une autre famille viendra s’établir dans ce coin de Norvège complètement coupé du monde.

Sous toutes les facettes

L’histoire se déroule dans les années 1930 et à l’époque, pour se distraire, on ne pouvait pas encore compter sur la télé ou sur les jeux vidéo. Du coup, si on souhaitait vraiment devenir gardien de phare, mieux valait se marier au plus vite. C’est donc ce que fera Johan. Alors qu’il aurait préféré épouser la jolie Hannah, il s’unira à Marie, la fille du pasteur. Et avec elle, il aura deux enfants : Darling, qui sera très tôt considérée comme l’une des plus belles filles de la commune de Ørland, et Valdemar, un garçon pas tout à fait comme les autres.

Ils auraient pu être heureux sur cet îlot balayé par les tempêtes. Mais l’isolement extrême pouvant parfois amener les gens à faire de drôles de choses, on ne tardera pas à être emporté par une histoire assez noire qui sera tour à tour racontée par Johan, Marie et Darling.

À lire aussi cette semaine

Marcas

Photo courtoisie

Il a fallu patienter quatre ans avant de pouvoir enfin retrouver le commissaire Antoine Marcas. Eh oui, il est toujours franc-maçon ! Cela dit, l’affaire qu’il devra ici résoudre (un cambriolage doublé d’un meurtre) sera loin d’être facile. Car en plus de se dérouler dans la France d’aujourd’hui (que la Covid ne ménage pas !), elle va l’obliger à enquêter dans le milieu maçonnique. Avec, en prime, une plongée au temps des cathares.

Incendie nocturne

Photo courtoisie

Dans ce 25e opus de la série qui lui est consacrée depuis près de 30 ans, Harry Bosch devra essayer de comprendre pourquoi son tout premier coéquipier aux Homicides, récemment décédé, avait en sa possession le dossier d’une vieille affaire non résolue. Comme il n’est plus en grande forme, il fera appel à Renée Ballard, une jeune inspectrice d’Hollywood affectée au quart de nuit. Et à eux deux, ils nous feront passer un excellent moment !

Les lettres qui ont changé le monde

Photo courtoisie

Les mots ont plus de pouvoir que tous les superhéros de Marvel réunis. Ce livre est d’ailleurs là pour nous le rappeler, puisque chacune des lettres qu’il contient a, d’une manière ou d’une autre, réussi à faire bouger les choses. On pourra ainsi découvrir ce qu’Hitler a écrit à Mussolini la veille de son attaque contre l’Union soviétique, ou ce que Trump a envoyé à Kim Jong-un en mai 2018.

Qui est vraiment votre chat ?

Photo courtoisie

Si on a un chat à la maison, ce petit livre nous aidera à mieux cerner son tempérament. Comment réagit-il en présence des autres ? Quelles sont ses principales habitudes ? Où aime-t-il faire ses gros dodos ? À quoi ressemble sa routine beauté ? Quels sont ses jeux préférés ? En répondant à ces questions, vous découvrirez un peu plus la vraie nature de votre petit compagnon à quatre pattes !

Frissons garantis

Mirrorland

Photo courtoisie

Jumelles identiques, Cat et El ont grandi à Édimbourg, dans une vieille maison de style georgien pleine de recoins et de pièces secrètes. Mais si elles étaient inséparables à l’époque, on ne peut plus en dire autant aujourd’hui : elles ne se sont pas vues ni même parlé une seule fois en 12 ans. Après s’être installée à Los Angeles, Cat a en effet décidé que plus jamais elle ne remettrait les pieds en Écosse. Du moins jusqu’à ce que sa sœur ne disparaisse...

Le matin du 3 avril, El est partie en mer, seule à bord de son voilier. Et depuis, elle n’a plus donné le moindre signe de vie.

Réel, pas réel ?

Ross, le mari d’El, est littéralement fou de douleur. Quant à Cat, elle ne saura plus trop quoi penser de la situation, car revenir dans la maison de son enfance a fait surgir en elle quantité de vieux souvenirs. Sans oublier Mirrorland, le coin de sous-sol peuplé de fées, de clowns et de pirates où elle a autrefois tant joué avec sa sœur...

Pour nous, lecteurs, il sera parfois un peu difficile de suivre le fil de l’intrigue, qui mélange allègrement passé et présent. Mais si on aime les histoires de famille tordues à souhait, il serait dommage de s’arrêter à ça !