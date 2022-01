La carrière de Chantal Lamarre en 5 photos souvenirs

Il y a 30 ans

Photo d’archives

En 1990, avec Yvon Landry, Richard Z Sirois, Anthony Kavanagh et Pierre Brassard, de l’émission humoristique 100 Limite de TQS (NOOVO). Diplômée en art dramatique à l’UQAM en 1984, Chantal débuta sa carrière télé en collaborant à toute une gamme d’émissions humoristiques comme celle-là, mais aussi à Rock et Belles Oreilles (RBO), Samedi PM, CTYVON (Deschamps) et Samedi de rire.

Première animation

Photo d’archives

De 1997 à 2002, Chantal coanimait l’émission matinale Les 3 mousquetaires avec Louis-Georges Girard et Gaston Lepage. Artistes invités, entrevues, billet éditorial, mais aussi musique, sketches et fous rires étaient au rendez-vous de cette quotidienne de Radio-Canada. Grâce à son expérience à la Ligue nationale d’improvisation (LNI) depuis 1989, elle ne craignait pas le direct devant public.

Trentaine occupée

Photo d’archives

À l’été 1999, Chantal a 36 ans. Cette année-là, elle coanimait l’émission Les 3 mousquetaires à Radio-Canada et elle jouait au théâtre dans la pièce Les aboyeurs. À cette époque, elle était aussi chroniqueuse à l’émission culturelle Flash animée par Patricia Paquin à TQS et au talk-show humoristique Le grand blond avec un show sournois (Marc Labrèche) à TVA.

Grands complices

Photo d’archives

Avec Jean-René Dufort, lors de la 100e émission d’Infoman, en 2004. Ils avaient alors poussé leur humour jusqu’aux bords de la Tamise en Angleterre (photo) et rencontré les Britanniques de la rue. Pour l’événement, Chantal avait notamment préparé un « top trois » des plus bizarres membres de la famille royale. Quatre ans plus tard, le duo célébrait la 200e de l’émission. L’aventure se poursuit depuis 22 ans.

Metteure en scène

Photo d’archives

Lors du Gala Les Olivier 2010, Chantal recevait le prix de la Meilleure mise en scène, pour le spectacle Un gars c’tun gars (Alex Perron). Elle était ce soir-là une des seules femmes en nomination à ce gala de l’humour et la seule à remporter un trophée. Consciente de la sous-représentation des femmes en humour, elle avait félicité Alex Perron de lui avoir fait confiance.