Les 40 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour la 3e dose lundi

Les personnes âgées de 40 ans et plus au Québec pourront prendre rendez-vous pour recevoir leur troisième dose du vaccin contre la COVID-19 lundi.

Le gouvernement du Québec a accéléré le calendrier pour la prise des rendez-vous dans la semaine dernière.

Voici les dates pour les prochaines tranches d’âge

Voici les catégories de Québécois qui peuvent en ce moment se prévaloir de la dose de rappel:

- Personnes âgées de 45 ans et plus (3e dose)

- Personnes qui ont reçu 2 doses d'AstraZeneca ou de Covishield (3e dose)

- Personnes immunodéprimées, dialysées ou avec maladies chroniques âgées de 12 ans et plus (3e dose)

- Personnes qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19 (3e dose)

- Personnes qui sont enceintes (3e dose)

- Proches aidants (3e dose)

- Les enfants de 5 à 11 ans (1re dose)

- Travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec les usagers. Les travailleurs d'Héma-Québec et les travailleurs des laboratoires de l'INSPQ. Les ambulanciers et les premiers répondants. Une preuve d'emploi sera demandée sur place

- Travailleurs des services éducatifs à la petite enfance reconnus. Une preuve d'emploi sera demandée sur place (3e dose)

- Les personnes habitant dans les régions éloignées identifiées

