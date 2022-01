Les dangers de transgresser l’intimité d’un jeune

Je suis maman de deux enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 16 ans. Depuis quelques mois, je constatais que ma fille semblait s’éloigner de moi, comme si elle me cachait quelque chose. Mais j’avais beau l’interroger, elle se refermait dès que je lui posais la question. Sa seule réponse était invariablement « tout est OK », quand je voyais bien que c’était faux. Mon mari me disait de ne pas m’inquiéter, que c’était normal pour une ado de vouloir se détacher de sa mère.

Voilà que la fin de semaine dernière, alors que je rangeais son linge dans sa chambre, je suis tombée sur son journal intime, caché au fond du tiroir à sous-vêtements. Je n’ai pas pu résister et je l’ai ouvert. Ce que j’y ai lu m’a figée sur place. Elle décrit de façon plutôt explicite les sentiments qu’elle ressent pour un de ses amis. Des sentiments qui ressemblent plus à une déclaration d’amour, avec description de ce qu’elle aimerait faire avec lui.

Je n’en reviens juste pas, Louise. De plus, elle fait certains commentaires à mon endroit qui me dépeignent sous un jour que je n’aime pas. Comment peut-elle penser ça de moi ? J’ai raconté ça à mon mari, qui me dit de ne pas me mêler des affaires de ma fille, et de ne surtout pas lui dire que j’ai lu son journal. Mais comment voulez-vous que je corrige l’opinion qu’elle a de moi si je ne lui parle pas de ma découverte?

Cette affaire me perturbe au point de ne plus savoir comment agir avec elle. Ne pensez-vous pas comme moi qu’il vaudrait mieux aller droit au but avec elle, plutôt que de faire semblant ?

Mère en questionnement

Je pense comme votre mari. Un journal intime, le qualificatif le dit clairement, doit rester intime. N’importe quel psy vous dirait ça sans ménagement. Un journal intime étant le reflet du jardin secret d’une personne, elle y consigne le fond de sa pensée, sans se censurer. Je ne crois pas que vous ayez à être choquée de ce que vous y avez lu, parce qu’il se peut que ça dépasse même la pensée de votre fille, qui n’a fait que jeter par écrit ce qui devait troubler son esprit à un moment donné de sa vie. Maintenant que vous avez transgressé ce principe, il va falloir faire en sorte que votre fille ne le sache pas. Ce qui ne doit pas vous priver d’y puiser matière à améliorer certains de vos comportements avec elle.