Pour les non-vaccinés: augmentons immédiatement les incitatifs à la vaccination

Selon plusieurs experts, la montée rapide des hospitalisations est inquiétante. Cette montée provoque du délestage de chirurgie de personne honnête qui sont allées se faire vacciner contre la COVID-19. De plus, elle oblige le gouvernement à remettre l’enseignement à distance pour plusieurs niveaux scolaire, à fermer les restaurants, à restaurer un couvre-feu, etc.

Pendant ce temps, nous savons que les non-vaccinés qui sont environ 10 % de la population adulte représentent environ 50 % des personnes hospitalisées avec la COVID-19. Cela est tellement choquant pour les personnes en attente de chirurgies et qui doivent attendre de se faire opérer en raison de décisions irresponsables de certaines personnes. Plusieurs personnes souffrent à cause d’elles. Pas seulement les personnes qui attendent une chirurgie, mais toute la population souffre, et ce, en bonne partie à cause des non-vaccinés.

De nouvelles mesures

Par conséquent, je demande au gouvernement Legault d’adopter, sans plus attendre, des mesures incitatives à la vaccination comme les suivantes, afin d’inciter ou comme le président français dit « emmerder » les non-vaccinés pour qu’ils aillent enfin se faire vacciner le plus vite possible.

1. Étendre immédiatement le passeport vaccinal aux centres commerciaux, aux salons de coiffure et à tous les commerces jugés non-essentiels.

2. Étendre le passeport vaccinal pour ce qui est de l’accès des étudiants aux cégeps, aux universités, aux centres de formations professionnelles (CFP) et aux écoles des adultes.

3. Obligation de toutes personnes qui ne sont pas vaccinées de payer leurs frais de soin de santé liés à la COVID-19, et ce, après les avoir reçus.

4. Obligation pour toutes nouvelles embauches dans le secteur public et privé que la personne soit adéquatement vaccinée.

5. Doubler les amendes en ce qui a trait au couvre-feu pour les non-vaccinés.

6. Faire payer 1000 dollars de plus d’impôt pour les non-vaccinés en guise de dédommagement pour les maux causés à la société par leur décision irresponsable de ne pas recevoir deux doses des vaccins disponibles depuis des mois.

Jessy Gareau

Diplômé au Centre collégial de Mont-Laurier en sciences humaines et actuellement étudiant à l’UQÀM