Près de 2500 hospitalisations pour la COVID: «c’est totalement effroyable de voir les chiffres»

Le nombre d’hospitalisations qui augmente chaque jour inquiète les travailleurs de la santé alors qu’ils sont déjà épuisés et doivent conjuguer avec une pénurie de main-d’œuvre.

• À lire aussi: Encore plus de délestage à prévoir en Mauricie et au Centre-du-Québec?

• À lire aussi: Le PQ presse Santé Canada d’accélérer l’approbation d’une pilule anti-COVID-19

• À lire aussi: Omicron: quelques certitudes et deux grandes inconnues

«C’est totalement effroyable de voir les chiffres, le taux d’hospitalisation qui monte en flèche chaque jour. On atteint un seuil de criticité absolument important», lance Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), en entrevue à LCN.

Pour les travailleurs de la santé, «c’est une pression encore supplémentaire qui s’ajoute autant sur le réseau de la santé, mais aussi sur les professionnels en soin qui sont toujours debout depuis maintenant 22 mois», plaide-t-elle.

Les absences de personnel dans le réseau de la santé en raison de la COVID-19 pèsent aussi lourd sur les travailleurs.

«C’est très, très, très inquiétant. Et en plus, avec toutes les absences dans le réseau, on se demande vraiment comment on va faire pour y arriver, mais surtout pour continuer à œuvrer dans un contexte aussi difficile au niveau des conditions de travail», ajoute la présidente.

Mme Bouchard affirme que 20 000 travailleurs de la santé, tout titre d’emploi confondu, sont présentement absents.

«C’est vraiment un seuil qu’on n’avait jamais atteint et c’est vraiment la preuve qu’encore une fois, les équipements de protection individuels ont encore plus leur place. On doit vraiment le mettre en premier plan pour s’assurer que d’autres ne quittent pas encore le réseau, soit qu’elles sont en attente d’un résultat ou encore parce qu’elles sont positives à la COVID, pour pouvoir continuer à donner les soins», plaide-t-elle.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.

À voir aussi