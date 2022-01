S'adapter aux différentes épreuves

La vie étant faite de plusieurs deuils, il faut apprendre à s’adapter afin de vivre sereinement. Outre les décès, les divers passages de la vie et les transitions qui se succèdent sont aussi des deuils à apprivoiser au même titre que l’actuelle pandémie qui nous oblige à mettre une croix sur certaines habitudes de vie. Roger Fiammetti propose, dans Se libérer du sentiment d’abandon et des angoisses de séparation, des clés pour s’affranchir des obstacles associés aux différentes épreuves de la vie.

Les deuils ou les séparations font partie de la vie : les parents voient un jour leurs enfants partir pour s’installer dans la vie et se façonner une nouvelle existence ; un couple se sépare, brisant certains rêves ; on laisse un emploi dans l’espoir d’un avenir meilleur ; puis un jour, on prend sa retraite et certains deuils y sont associés.

On peut entrevoir ses passages de différentes façons, puisque certains sont imposés, tandis que pour d’autres, il s’agit de choix personnels.

Question de perception

Néanmoins, certaines personnes ont l’art de voir ses passages obligés comme quelque chose de positif, puisque si la vie était stable sans aucun changement, elle serait ennuyeuse, n’offrant aucune possibilité de se dépasser, alors qu’il y a tant d’oppor-tunités à découvrir, de nouvelles personnes à rencontrer ou de nouveaux talents à développer. Tout est une question de perception. Certains diront que les épreuves permettent de se réinventer, tandis que d’autres vont sombrer dans le désespoir. À vous de choisir, puisque l’épreuve est là dans le moment présent, parfois inévitable. Ensuite, on peut la laisser devant soi et crier à l’injustice, ou bien on la place derrière soi et on avance en regardant en avant, en quête de solutions.

Les peurs

L’auteur estime que les peurs sont souvent liées aux épreuves que l’on subit. Les peurs peuvent être nombreuses selon les individus. Peur du mariage, peur des conséquences d’un divorce, peur de manquer d’argent, peur de la maladie, peur de vieillir ou de la mort d’un proche ou même d’un animal de compagnie. Selon son bagage émotionnel, ces peurs peuvent mener à divers problèmes, comme la dépression, les problèmes alimentaires, les problèmes de dépendance, entre autres.

Pour vaincre ces peurs, il est nécessaire de passer par un processus d’estime de soi et de résilience, une manière de développer sa force intérieure. Se diriger vers un travail que l’on aime et qui mettra vos forces de l’avant augmentera inévitablement votre confiance. S’adonner à un sport ou s’impliquer auprès d’un organisme qui aide ceux dans le besoin procu-rera également des émotions positives qui auront un impact significatif dans votre vie en augmentant votre estime personnelle.

Selon Roger Fiammetti, notre capacité à s’adapter à un sentiment d’abandon ou d’angoisse de séparation a, la plupart du temps, un lien direct avec l’enfance. En prendre conscience est déjà un pas dans la bonne direction.

L’abandon

« La naissance est une première séparation physique entre l’enfant et la mère », fait remarquer Roger Fiammetti. En principe, ce passage se passe bien. Cependant, lorsqu’un enfant est abandonné, cela engendre plus tard divers problèmes. S’il est abandonné dans la détresse, il aura du mal à maîtriser ses émotions. Une fois adulte, cette personne aura du mal à vivre sereinement. En plus d’avoir du mal à créer des liens affectifs avec les autres, il sera sujet à l’angoisse, l’agressivité ou la dépression.

De là l’importance d’analyser ses propres comportements en prenant un certain recul face aux événements de l’enfance. En se détachant de certains événements passés, on peut parvenir à aller de l’avant en prenant conscience des traumatismes vécus pour ensuite développer de nouvelles habitudes de vie. Heureusement, il existe des solutions adaptées pour se reconstruire et vivre harmonieusement.