«Vlog» toujours pertinent 15 ans plus tard

L’émission «Vlog» est de retour ce dimanche sur les ondes de TVA, marquant du coup sa 15e année en ondes.

L’animateur Dominic Arpin s’est lui-même dit surpris que l’émission, qui dès sa première saison avait été retirée des ondes, soit toujours d’actualité en 2022.

«Le début de l’émission a été un peu rocailleux. On arrivait aussi en étant un peu avant-gardiste: présenter des vidéos du Web à la télé il y a 15 ans, on était un peu les seuls à le faire. On apprenait en même temps de le faire, en fait», a partagé Dominic Arpin à bord de sa van, après un tournage de «Van Aventure».

PHOTO COURTOISIE TVA

«Je suis surpris, mais en même temps on s’est arrangé au fil du temps pour rester pertinent», a-t-il précisé.

«Les gens sont plus actifs sur les réseaux sociaux, donc évidemment le défi pour rester pertinent, c’est de montrer aux gens les vidéos qu’ils n’ont pas vus et s’ils l’ont vu, c’est de leur expliquer et de les mettre en contexte. Chose qu’ils n’ont pas forcément dans une publication sur Facebook», a ensuite dit l’animateur.

Il a par ailleurs ajouté que l’équipe de «Vlog» ne s’était pas contentée de répliquer la même recette année après année. «On évolue et on essaie de rester branché le plus possible sur les nouvelles tendances. Ce qui implique de se créer un compte TikTok et d’essayer de comprendre c’est quoi cette patente-là», a-t-il dit en riant.

Nouvelles collaborations

Le retour de la saison régulière, qui débute dimanche, sera marqué par la présence de nouveaux collaborateurs, dont l’humoriste Guillaume Pineault, l’historien Laurent Turcot et Émilie Fournier, qui se sont greffés à l’équipe de «Vlog».

«C’est sûr que d’avoir la vision d’un historien sur les phénomènes Web, ça nous permet d’en parler différemment et d’aborder des sujets qu’on n’aurait peut-être pas traités à “Vlog”. Même chose avec Émilie qui “tripe” sur la mode. C’est un thème auquel on n’était pas forcément porté avant», a indiqué Dominic.

La saison régulière de «Vlog» sera en ondes jusqu’au mois de mai. Ensuite des épisodes intemporels seront présentés, sous forme de palmarès mettant en vedette les «classiques de Vlog».

«On s’est permis de retourner en arrière et de sélectionner les vidéos qui nous ont le plus marqués. C’est comme le meilleur du meilleur de ce qu’on a vu comme vidéo. Ça nous permet aussi d’avoir du recul et de faire le suivi de l’histoire originale.»

Dans ces émissions spéciales, l’équipe a aussi prévu de faire le portrait des chaînes YouTube incontournables. «Au lieu de présenter qu’une seule vidéo, on a décidé de présenter la chaîne, le type de contenu qui y est partagé, et l’histoire derrière. C’est une émission axée davantage sur le contenu. Il n’y aura pas de collaborateur ni d’invité», a indiqué Dominic Arpin à l’Agence QMI.

La saison régulière de «Vlog» reprend le dimanche 9 janvier à 18 h 30 sur les ondes de TVA.

La troisième saison de «Van Aventure», aussi animée par Dominic Arpin, a repris sur les ondes d’Évasion, tandis que du contenu exclusif est disponible sur TVA+.

