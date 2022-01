André Tourigny et Gabriel Landeskog sur le protocole

La COVID-19 a encore frappé dans la Ligue nationale, lundi, des noms connus ayant été au protocole du circuit, notamment ceux du capitaine de l’Avalanche du Colorado, Gabriel Landeskog, et de l’entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona, André Tourigny.

Ayant ainsi déclaré forfait pour le duel prévu en soirée contre le Kraken de Seattle, Landeskog est le seul joueur des «Avs» en isolement pour le moment. Il connaît un début de saison fulgurant avec 14 buts et 35 points en 26 matchs. Il a toutefois déjà manqué plusieurs rencontres en raison d’une blessure au bas du corps.

Du côté des Coyotes, les pertes se font beaucoup plus nombreuses. En plus de perdre les services du gardien Scott Wedgewood et des défenseurs Jakob Chychrun, Cam Dinnen et Anton Stralman, Tourigny et l’entraîneur des gardiens, Corey Schwab, ont été placés sur le protocole.

Les Coyotes connaissent une saison atroce, avec seulement sept victoires en 33 parties. Ils occupent le dernier rang de la ligue, un petit point derrière le Canadien de Montréal. Leur prochaine rencontre est prévue mercredi face aux Maple Leafs de Toronto.

-Les Penguins de Pittsburgh ont annoncé qu’ils avaient inscrit le nom du gardien Casey DeSmith sur le protocole de la COVID-19, lundi. L'Américain connaît une campagne difficile, avec seulement trois victoires en huit rencontres et un taux d'efficacité de ,888. Les «Pens» affronteront les Ducks d'Anaheim mardi soir.