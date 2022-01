Benjamin St-Juste: une première saison marquée par les commotions cérébrales

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la première saison dans la NFL du Québécois Benjamin St-Juste n’a pas été de tout repos.

Lundi, pendant le bilan de l’équipe de football de Washington, le demi de coin a révélé avoir souffert de deux commotions cérébrales. Cette situation a limité le joueur de première année à seulement neuf parties. Pendant celle-ci, il a rabattu avec succès trois passes et effectué 26 plaqués, dont 20 en solo.

«J’étais à la maison dans le noir. Quand tu as une commotion, tu dois reposer ton cerveau. Je n’ai toutefois pas arrêté de penser. Je pensais au football, à ce que je devais faire pour être meilleur et comment je pouvais être prêt pour le prochain match», a dit St-Juste lors d’une visioconférence.

«Je pense que cela explique pourquoi ma réadaptation a été aussi longue. J’étais tellement anxieux de retourner sur le terrain que je ne pouvais pas mettre mon cerveau sur pause et récupérer.»

La compréhension de Rivera

C’est une intervention de l’entraîneur-chef Ron Rivera qui a permis au représentant de la Belle Province de trouver la paix et de mettre son anxiété de côté pour guérir.

«Je dois remercier "coach" Rivera. Je l’ai rencontré et il comprenait la situation dans laquelle j’étais, puisqu’il avait déjà vu ça avec d’autres joueurs. Il m’a donné plus de temps pour me concentrer sur ma récupération, plutôt que sur les plans de match.»

«Il comprenait que je suis un compétiteur, mais que j’étais seulement à 50 % parce que ma tête récupérait. Il m’a dit de prendre le temps dont j’avais besoin pour revenir en pleine forme.»

St-Juste a également indiqué qu’il s’agissait des premières fois qu’il subissait des commotions cérébrales et qu’il ne s’inquiétait pas pour le futur de sa carrière.

L’ancien des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal avait été l’un des choix de troisième tour (74e au total) de l’équipe de football de Washington au dernier repêchage amateur de la NFL. Précédemment, St-Juste avait évolué dans la NCAA avec les Wolverines de l’Université du Michigan (2017-2018) et les Golden Gophers de l’Université du Minnesota (2019-2020).

