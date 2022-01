Chauffeurs en isolement: une baisse des services du transport collectif à venir?

Des sociétés de transport collectif du grand Montréal envisagent de revoir à la baisse leurs offres de services en raison de la hausse du nombre de chauffeurs en isolement.

« L’augmentation rapide des cas positifs de COVID-19 aura un impact sur notre capacité à effectuer l’ensemble des départs planifiés d’autobus, mais aussi de trains et de transport adapté dans les prochaines semaines », affirme le porte-parole d’exo, Jean-Maxime St-Hilaire.

Exo, qui gère le transport en commun des banlieues nord et sud de Montréal, a dû annuler lundi 14 départs par manque de chauffeurs.

« En fonction du personnel disponible pour assurer les services d'autobus, de trains et de transport adapté, certains horaires pourraient [encore] être révisés à courte échéance », précise exo par communiqué.

Pas de panique à Montréal

La Société de transport de Montréal (STM) compte 410 chauffeurs d’autobus et opérateurs de métro absents en raison de la COVID-19 en date du 7 janvier, soit plus de 10 % de ses effectifs. En tout, 800 employés sont indisponibles en raison du coronavirus.

Malgré tout, la STM reste confiante de pouvoir maintenir un niveau de service adéquat dans les prochaines semaines. « Nous n’entrevoyons pas de pénurie de personnel dans les secteurs critiques », indique son porte-parole, Philippe Déry, dans un courriel au Journal.

La STM a ajusté ses horaires dans les derniers jours en fonction du couvre-feu et de la fermeture des commerces le dimanche, notamment. Or, impossible pour elle de quantifier les ajustements apportés.

Pour sa part, la Société de transport de Laval (STL), qui compte 4 % de ses chauffeurs absents, suit la situation de près. « Même si le taux d’absentéisme est plus élevé qu’à l’habitude, la situation actuelle à la STL [...] nous permet d’effectuer les opérations telles que planifiées », soutient sa porte-parole, Estelle Lacroix.

Des plans de contingences ont toutefois été élaborés et pourront être mis en place au besoin.

À Longueuil, une cinquantaine d’employés de son réseau de transport collectif sont absents en raison de la COVID-19, des chauffeurs d’autobus pour la plupart.

« On va devoir retirer des départs ici et là. Dans toute la journée, moins d’autobus seront passés, mais on continue à répondre à la demande », précise la porte-parole du Réseau de transport de Longueuil, Marie-Claude Rivet.

