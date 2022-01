Comment éveiller le côté affectif d’une enfant?

Je viens d’une famille de bécoteux. Je ne vous cacherai pas qu’on a trouvé très difficile l’éloignement causé par la pandémie et qu’on a hâte que les choses reviennent à la normale. J’ai deux enfants. Une fille de huit ans et un garçon de 5 ans. Mon garçon qui manifestait une certaine affectivité quand il était tout petit, est devenu plus réservé avec le temps. Avec pour résultat qu’aujourd’hui, il a un mouvement de recul dès qu’on tente de l’approcher pour le serrer dans nos bras. Tout le monde dans la famille trouve ça bizarre, mais dès qu’on tente une approche pour se coller à lui ou l’embrasser, il se sauve. Comment un enfant peut-il être aussi indifférent à ses proches, parfois même rébarbatif ?Pourquoi rejeter ainsi notre affection ?

Anonyme

Cet enfant a hérité des gènes de ses quatre grands-parents. Il faudrait chercher parmi eux quels sont ceux qui ont le plus influencé sa nature profonde. Sa réserve ne veut pas dire qu’il vous rejette. Ça veut juste dire qu’il se protège, qu’il préserve sa bulle, et on doit respecter ça.