COVID-19: 17 décès ce week-end dans la grande région de Québec

Les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont respectivement enregistré 9 et 8 nouveaux décès dus à la COVID-19 au cours du weekend. Et les hospitalisations continuent toujours de s’empiler à Québec.

Les hôpitaux de la Capitale-Nationale comptent désormais 173 patients aux prises avec la COVID-19 sur leurs unités. Ce nombre surpasse largement le sommet d’hospitalisations qui avait été enregistré lors des vagues précédentes, qui était de 146 patients.

Le nombre de patients aux soins intensifs demeure toutefois inférieur au record des vagues précédentes. 23 patients se trouvent actuellement en soins critiques, alors que le sommet, atteint en avril 2021 selon les données de l’INSPQ, est de 38.

La pression n’en demeure pas moindre sur les installations hospitalières en raison des mesures particulières qui doivent être prises par le personnel qui doivent prendre soin des patients positifs.

Situation dans les hôpitaux de la Capitale-Nationale

Saint-Sacrement

Hors soins intensifs : 1 (+1)



Soins intensifs : 0 (-)

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 12 (+9)



Soins intensifs : 5 (-)

CHUL

Hors soins intensifs : 22 (+3)



Soins intensifs : 0 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 35 (+2)



Soins intensifs : 0 (-)

Hôpital de La Malbaie

Hors soins intensifs : 2 (+1)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 29 (+2)



Soins intensifs : 7 (-)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 49 (-)



Soins intensifs : 11 (-)

Baie-Saint-Paul

Hors soins intensifs : 1 (-1)



Soins intensifs : 0 (-)

D’autre part, la région de Québec a enregistré 9 nouveaux décès de la COVID au cours du weekend, portant le total à 1162 morts du virus dans la Capitale-Nationale depuis le début de la crise.

Légère baisse en Chaudière-Appalaches

De l’autre côté du fleuve, les hospitalisations ont connu une légère baisse au cours des 24 dernières heures. Trois patients de moins que la veille sont comptabilisés au dernier bilan du gouvernement, pour un total de 111 patients hospitalisés. De ce nombre 13 sont toujours aux soins intensifs.

Signe de l’ampleur de la crise, ces nombres sont là aussi largement au-dessus des sommets observés depuis le début de la pandémie. Jamais on n’avait vu plus de 56 patients être hospitalisés en simultané en Chaudière-Appalaches avant les dernières semaines.

Le sommet aux soins intensifs demeure cependant toujours à 15, pic atteint en avril 2021

Situation dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 35 (-1)



Soins intensifs : 6 (-)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 37 (+1)



Soins intensifs : 3 (-)

Hôpital de Montmagny

Hors soins intensifs : 15 (-3)



Soins intensifs : 2 (-)

Hôpital de Thetford Mines

Hors soins intensifs : 11 (+1)



Soins intensifs : 2 (-1)

Comme à Québec, la région de Chaudière-Appalaches a vu s’ajouter près de 10 décès à son bilan au cours du weekend. Au total, ce sont 8 personnes qui ont perdu la vie en raison de la COVID ces derniers jours, portant le cumulatif à 410 décès dans la région depuis le début de la pandémie.

